Le moto elettriche Can-Am arriveranno nel 2024

Debutteranno in strada l’anno prossimo le prime moto elettriche del marchio Can-Am. La Pulse e la Origin saranno spinte dal Rotax E-Power e dotate di ricarica fast di Tipo2.

Can-Am ormai è associato più alle tre e quattro ruote, ma all’origine, quando debutto negli anni Settanta lo fece con le moto. E che moto! Le Can-Am s’imposero fin dai primi anni nelle competizioni off-road e nei decenni il marchio ampliò la propria gamma fino a comprendere ATV di ogni forma dal side-by-side al quad. Nel 2007 debutta lo Spyder, un veicolo a tre ruote (due davanti e una dietro) pensato questa volta per l’asfalto. Un mezzo originale che in breve tempo è diventato iconico nel genere.

Can-Am Pulse e Origin

E nel futuro, un ritorno alle origini, ma in modo tutto nuovo ovviamente. Un ritorno alle moto, ma elettriche. Quale miglior modo di festeggiare mezzo secolo di storia? Da tempo si parla con sempre maggior cognizione delle due novità. Si chiamano Pulse e Origin. Sono rispettivamente una naked stradale e una enduro dual sport. Tecnicamente non si sa ancora molto di più rispetto a quello che si vede nelle foto diffuse da Can-Am. Si parla di una power unit chiamata Rotax E-Power in omaggio al tipo di motore termico utilizzato in alcuni modelli del passato da Can-Am e, molto probabilmente, perché anche l’azienda austriaca Rotax fa parte del Bombardier Group, lo stesso appunto di Can-Am.

Tutto lascia pensare a moto prestazionali, comparabili con quelle a benzina e quindi destinate a uso stradale e off-road, non solo urbano. Mancano ovviamente cambio e frizione che non avendo uno scopo non sono presenti. Si notano invece grandi display che indicano una vocazione spinta verso la tecnologia più performante. La Pulse sembra montare ruote da 17 pollici, mentre la Origin da 21″ all’anteriore e 18″ al posteriore. Entrambe saranno dotate di ricarica rapida di Tipo2.

Non si parla di prezzi ma di le prime consegne sono in programma per il 2024. La costruzione della fabbrica messicana di Querétaro in Messico è iniziata il 3 ottobre 2022 e da marzo 2024 avvierà la produzione.

