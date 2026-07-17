Le migliori tariffe di ricarica (con sorprese)













Le migliori tariffe di ricarica aggiornate a giugno 2026, bel consueto rilevamento di Adiconsum e TariffEV. Con qualche sorpresa.

Le migliori tariffe: Tesla batte tutti nelle HPC

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Ricariche inAC

0,25 €/kWh di EMOBITALY 0,35 €/kWh di EVWAY ROUTE 220 e NEXTCHARGE in roaming su EVWAY ROUTE 220 0,39 €/kWh di ATLANTE, STATION-E in roaming su ATLANTE e di EvWay in roaming su EDISON

Ricariche in DC

0,39 €/kWh di EvWay in roaming su EDISON 0,43 €/kWh di EVDC in roaming su ENEL X WAY 0,49 €/kWh di CHARGEPOINT in roaming su FREE TO X

Ricariche HPC

0,30 €/kWh di TESLA Superchanger 0,39 €/kWh di EvWay in roaming su EDISON 0,45 €/kWh di EVDC in roaming su ENEL X WAY

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Ebbene sì, nelle ricariche più potenti Tesla batte ancora tutti, con un super-conveniente 0,30/kWh nei Supercharger. È un terzo della tariffa applicata da molti concorrenti. Ma, tra le reti più diffuse, è molto competitivo anche lo 0,39 rilevato per Atlante nelle colonnine in AC, le più lente. E comunque l’Osservatorio anche per giugno conferma che bisogna molto lavorare di App per spuntare prezzi appetibili. Come EVDC, che ti dà accesso alle Enel X in DC applicandoti una tariffa di 0,43. O, ancora meglio, EvWay: 0,39 sulle Edison, sempre in DC. Ricordiamo che a questi prezzi l’elettrico è super-conveniente rispetto a benzina e gasolio.

Ecco i prezzi medi, in discesa (per chi sa scegliere…)

I prezzi medi complessivi, secondo lOsservatorio, “seguono la discesa generale avviata nei mesi precedenti…Permettendo anche nei mesi estivi di affrontare gli spostamenti vacanzieri con costi competitivi rispetto ai carburanti tradizionali. Questa tendenza si conferma nonostante il rialzo del PUN (il prezzo dell’energia all’ingrosso). Dimostrando la resilienza del mercato e l’efficacia della concorrenza tra operatori”. Ma non tutti sanno cogliere queste opportunità: “Questo scenario ha due facce”, conclude l’Osservatorio. “Da un lato è positivo per chi sa sfruttare le opportunità. Dall’altro premia solo i consumatori attenti alle offerte e promozioni o che utilizzano sistemi di comparazione”.