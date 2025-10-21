Le migliori tariffe di ricarica, AC-DC-HPC: Adiconsum e TariffeEV hanno aggiornato a fine settembre il loro rilevamento, con tutti i prezzi.

Le migliori tariffe: Tesla Supercharger 0,32, Electra 0,39

L’indagine copre un totale di 20 operatori in AC, 20 Operatori in DC e 15 Operatori in HPC. In tutto circa 48.921 punti di ricarica su 56.295 attivi della Piattaforma PUN, a circa l’86,90% del totale. I dati mostrano che una concorrenza vera comincia a nascere, vista la differenza tra prezzi medi e operatori più convenienti. Esempio:tra le colonnine più potenti i Supercharger Tesla presentano un prezzo al kWh di 0,32. Inferiore non solo alla media delle HPC (0,76), ma anche a quelle delle DC (0,73) e delle stesse AC (0,63). E comunque, fa presente l’Osservatorio, i prezzi italiani restano più alti rispetto a quelli di altri Paesi europei. L’Osservatorio ricordache la parità di costo con un litro di benzina/diesel si raggiunge in media intorno a 0,60-0,65 €/kWh.

Dopo le promozioni estive trend di leggero rialzo: per le HPC punte di 1,01 euro

Ma la tendenza generale qual è? Il decimo mese dell’Osservatorio sui Prezzi della Ricarica Elettrica registra una generale stabilità dei prezzi. Con una lieve tendenza all’aumento della tariffa media per la ricarica in corrente alternata (AC) e ad alta potenza (HPC). È una variazione dovuta a operatori rincarano le tariffe dopo periodi promozionali estivi. O che vengono sostituiti da altri con prezzi più elevati. Chi si aspettava che fosse in arrivo un ribassi generalizzato dei listini resta dunque deluso. I gestori indicano come causa il fatto che in Italia l’utilizzo delle colonnine è ancora basso. E che con tassi di occupazione così modesti è impensabile diminuire le tariffe. Vedremo se, con l’aumento del parco circolante atteso con l’arrivo dei maxi-incentivi, il numero dei clienti aumenterà in modo da incidere sui prezzi.