Le migliori ricariche in Italia secondo Chargemap, l’app francese che ha chiesto ai suoi iscritti di dare una valutazione ai network di mezza Europa.

Le migliori ricariche: l’app francese incorona Electra, Atlante e i Tesla Supercharger

Al sondaggio, organizzato come ogni anno da Chargemap, hanno partecipato 132.000 automobilisti, in gran parte francesi, che hanno inviato 433.775 valutazioni. I mercati sotto esame sono stati Francia, Belgio, Svizzera, Germania, Olanda, Italia, Spagna e Portogallo. Per il nostro Paese il risultato è piuttosto sorprendente, anche se evidentemente influenzato dal fatto che i votanti fossero in gran parte transalpini. Al primo posto si classifica Electra, rete francese molto apprezzata, ma tuttora in fase di crescita nella penisola. Seguono Atalnte e i Tesla Superchargers, davanti a Ionity e Neogy. Colpisce l’assenza dalla Top Ten (qui a destra) dei due network maggiori, Enel (che piazza Ewiva al 7° posto) e Eni-Plenitude. E la vostra personalissima classifica qual è?

In Francia la più votata è Le Plein, i Tesla Supercharger in Germania

Electra vince in Italia, ma non in patria, dove i clienti di Chargemap hanno incoronato Le Plein. Si tratta di una rete che ha puntato tutto su semplicità e convenienza delle ricariche. Seguono Mobilize Fast Charge, del gruppo Renault, e Fastned, con i Tesla Supercharger in 4° posizione e Electra in 5°. La rete di Elon Musk è invece la più votata per la Germania, davanti ancora a Fastned. Poi Bedenova, Ionity e Charge Point network. Nella Top Ten, al 10° posto, figura ancora Shell Recharge, in via di ridimensionamento. In Svizzera, invece, vince ancora Electra, davanti ai Supercharger, Ionity, Fastned e Coop. La rete di Tesla, comunque, resta un riferimento forte anche per chi viaggia all’interno dell’Europa. Anche se altri player stanno crescendo sempre di più. Un po’ come nel mercato dell’auto elettrica.

