24 Gennaio 2026
Le migliori ricariche in Italia secondo Chargemap

Le migliori ricariche in Italia secondo Chargemap, l’app francese che ha chiesto ai suoi iscritti di dare una valutazione  ai network di mezza Europa.

le migliori ricaricheLe migliori ricariche: l’app francese incorona Electra, Atlante e i Tesla Supercharger

Al sondaggio, organizzato come ogni anno da Chargemap, hanno partecipato 132.000 automobilisti, in gran parte francesi, che hanno inviato 433.775 valutazioni. I mercati sotto esame sono stati Francia, Belgio, Svizzera, Germania, Olanda, Italia, Spagna e Portogallo. Per il nostro Paese il risultato è piuttosto sorprendente, anche se evidentemente influenzato dal fatto che i votanti fossero in gran parte transalpini. Al primo posto si classifica Electra, rete francese molto apprezzata, ma tuttora in fase di crescita nella penisola. Seguono Atalnte e i Tesla Superchargers, davanti a Ionity e Neogy. Colpisce l’assenza dalla Top Ten (qui a destra) dei due network maggiori, Enel (che piazza Ewiva al 7° posto) e Eni-Plenitude. E la vostra personalissima classifica qual è?

In Francia la più votata è Le Plein, i Tesla Supercharger in Germania

Le migliori ricariche
La top ten delle migliori ricariche per Francia e Germania.

Le migliori ricariche

Electra vince in Italia, ma non in patria, dove i clienti di Chargemap hanno incoronato Le Plein. Si tratta di una rete che ha puntato tutto su semplicità e convenienza delle ricariche. Seguono Mobilize Fast Charge, del gruppo Renault, e Fastned, con i Tesla Supercharger in 4° posizione e Electra in 5°. La rete di Elon Musk è invece la più votata per la Germania, davanti ancora a Fastned. Poi Bedenova, Ionity e Charge Point network. Nella Top Ten, al 10° posto, figura ancora Shell Recharge, in via di ridimensionamento. In Svizzera, invece, vince ancora Electra, davanti ai Supercharger, Ionity, Fastned e Coop. La rete di Tesla, comunque, resta un riferimento forte anche per chi viaggia all’interno dell’Europa. Anche se altri player stanno crescendo sempre di più. Un po’ come nel mercato dell’auto elettrica.

le migliori ricariche– Leggi anche: pubblicità nelle ricariche, può essere una soluzione per sostenere i gestori e dare più servizi agli utenti?

 

