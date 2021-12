Le merci dalla Germania alla Danimarca? In traghetto elettrico

Dalla Germania alla Danimarca si navigherà in elettrico. Protagonista la compagnia Scandlines che ha firmato un contratto con il cantiere navale turco Cemre Shipyard per la costruzione del traghetto merci a emissioni zero che collegherà Puttgarden in Germania e Rødby, in Danimarca.

Gli armatori parlano di una nuova generazione di traghetti, dopo aver fatto da tempo la scelta ibrida. Avanti tutta con la batterie e soprattutto un dispositivo di ricarica a terra, a Rødby nel porto danese, da 25 MW.

Una traversata in elettrico per il traghetto che si prevede entrerà in servizio nel 2024. Con le batterie il traghetto sarà in grado di completare la traversata in un’ora, quelli ibridi impiegano 45 minuti.

A bordo fino a 66 camion

La nave avrà una capacità di 66 unità camion, aumentando l’attuale capacità sulla rotta del 23%. In elettrico e più capiente. Per far funzionare al meglio il sistema nel terminal di Puttgarden sarà allestita una nuova area dedicata ai camion mentre saranno sostituite le due navi più vecchie della flotta, M/V Holger Danske e M/V Kronprins Frederik.

“Scandlines non solo gestisce la più grande flotta di traghetti ibridi al mondo, ma il sistema è anche copiato in tutto il mondo ed è stato un enorme successo. Ora siamo pronti per fare il prossimo grande passo: il varo del primo traghetto a emissioni zero. La prossima generazione di traghetti è pronta a prendere il sopravvento sul percorso Puttgarden-Rødby“. E’ soddisfatto Vagn Sørensen, presidente del consiglio di sorveglianza di Scandlines.

Le specifiche tecniche

Lunghezza: 147,4 m

Larghezza: 25,4 m

Pescaggio: 5,30 m

Capacità di carico: 66 unità di carico (circa 1.200 metri di corsia)

Numero di passeggeri: 140

Velocità di servizio: 18 nodi

La mappa con la rotta

Anche le navi più grandi a emissioni zero

Arriva anche il plauso degli ambientalisti: “Anche le navi più grandi possono navigare completamente a emissioni zero, senza gas serra. Siamo grati per questo passo coraggioso“, afferma Sönke Diesener, l’ esperto di NABU, l’Unione tedesca per la conservazione della natura e della biodiversità.

Scandlines in un anno trasporta mediamente oltre 7 milioni di passeggeri, 1,7 milioni di auto e circa 700.000 camion sulle rotte Puttgarden-Rødby e Rostock-Gedser.

