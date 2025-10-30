Le kei-car elettriche tornano in Europa? Suzuki e Honda ci credono

Piccole, pratiche e ultracompatte, le kei-car potrebbero presto tornare sulle strade europee grazie all’elettrico. Al Japan Mobility Show 2025, Suzuki e Honda hanno svelato due concept che si aggiungono a BYD Racco, riaccendono l’interesse per le micro-cittadine a zero emissioni.

Mentre il mercato europeo dell’auto elettrica si concentra su SUV e crossover, dal Giappone arriva una proposta che va in direzione opposta: ridurre dimensioni e costi per adattarsi meglio alle città congestionate e ai budget reali delle famiglie. Suzuki e Honda, due marchi storicamente legati alle cosiddette “kei-car”, vedono nella transizione elettrica l’occasione di riportare questo formato in Europa.

Suzuki Vision e-Sky

La Suzuki Vision e-Sky è una micro-citadina elettrica lunga appena 3,39 metri, con un design squadrato e minimalista, tipico del marchio. Presentato in questi giorni al Japan Mobility Show, il prototipo anticipa un modello di serie atteso per il 2026. Sotto la carrozzeria compatta, un motore anteriore da circa 100-120 km/h di velocità massima e una batteria che promette 270 km di autonomia secondo il ciclo giapponese.

A differenza dei precedenti concept, la Vision e-Sky nasce su una piattaforma completamente nuova, pensata per le micro-elettriche. L’obiettivo di Suzuki è offrire un’auto efficiente, abitabile e accessibile, elementi chiave per un ritorno competitivo in Europa, dove la mobilità urbana elettrica è ancora frenata da costi elevati.

In Giappone, Suzuki domina il mercato: oltre un terzo delle kei-car vendute appartengono al marchio, con modelli iconici come la Wagon R e la Alto. Ora l’azienda guarda all’Europa, dove il nuovo e-Vitara – primo SUV elettrico Suzuki – aprirà la strada alla gamma 100% elettrica a partire dal 2026.

Honda Super-ONE

Honda risponde alla sfida con la Super-ONE, una hot hatch elettrica dalle dimensioni ridotte ma dal carattere esuberante. Derivato dalla kei-car retrò N-One, il prototipo Super-ONE è stato presentato anch’esso al Japan Mobility Show dopo aver mostrato le sue potenzialità all’ultimo Goodwood Festival of Speed.

Il modello introduce una novità curiosa: la modalità Boost Mode, che simula le sensazioni di guida di un’auto termica, con cambiata fittizia e suono artificiale. Un espediente tecnico ma anche emotivo, pensato per riportare piacere di guida in un segmento spesso giudicato troppo “piatto” nell’era elettrica.

Honda ha annunciato l’arrivo del modello di serie in Giappone nel 2026, seguito dal Regno Unito e da altri mercati asiatici. Non è ancora chiaro se e quando il progetto varcherà i confini dell’Europa continentale, ma l’interesse verso citycar elettriche leggere e vivaci cresce anche da noi, soprattutto tra i giovani e in ambito urbano.

Un’occasione per l’Europa?

Se Suzuki e Honda – e magari anche BYD – riusciranno ad adattare le loro kei-car ai regolamenti europei, potremmo presto assistere al ritorno di queste auto piccole e divertenti, capaci di riportare il concetto di mobilità elettrica a misura di città.

Non sarebbe solo una curiosità estetica, ma forse anche una risposta concreta ai limiti attuali della mobilità elettrica: prezzi ancora troppo alti, modelli sovradimensionati e difficoltà di ricarica nelle grandi città.