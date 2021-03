Le ibride spariranno, dice il n.1 Stellantis (Fiat-Peugeot ecc.)

Stellantis, lo ricordiamo, è il colosso nato dalla fusione tra la francese PSA ( Peugeot-Citroen-Opel-DS ) e FCA ( Fiat, Alfa, Lancia, Maserati, Jeep, Chrysler ecc.). In passato il top manager portoghese è sembrato freddino sull’elettrico, con ripetuti inviti alle autorità UE a non affrettare troppo la transizione verso le emissioni zero. Ma ora, forse anche per l’esempio del maggiore competitor ( il Gruppo Volkswagen) sembra avere corretto il tiro. In un articolo comparso Automotive News, Tavares ha parlato di volere “andare a tutto gas” sull’elettrico. E la cosa più sorprendente è che a suo dire i propulsori ibridi “alla lunga scompariranno“ . Sì, perché “il mix di vendite all’interno dei veicoli elettrificati si sta spostando rapidamente verso le auto a batteria”. Senza un grande futuro per gli ibridi, mild o plug-in che siano . Altra cosa interessante: Tavares vede grandi margini di sviluppo per l’elettrico puro, sia sul lato batterie, sia sul lato propulsori : “Sto sfidando i miei ingegneri e stiamo lavorando molto sulla capacità di accumulo dell’energia, ma anche sul coefficiente di efficienza energetica dei motori, sulle trasmissioni e sull’aerodinamica“.

Naturalmente Stellantis non parte da zero. In gamma ci sono sei modelli elettrici, oltre ai veicoli commerciali: Peugeot e-208 e e-2008, Citroen eC4, DS3 Crossback e-Tense, Opel Corsa-e e Fiat 500. I numeri di vendita sono ancora contenuti, ma nei primi due mesi del 2021 il nuovo super-gruppo si è tolto la soddisfazione di superare la Renault nei suoi due mercati di riferimento, la Francia e l’Italia.

Nel nostro Paese la 500 è ormai stabilmente davanti alla Renault Zoe, che invece è stata leader indiscussa nel 2020. Nel cumulato 2021 la piccola Fiat è l’unica elettrica ad avere registrato più di mille immatricolazioni (1.002 per la precisione), la Zoe è solo terza con 551. Ma è ancora più significativo è il sorpasso avvenuto in Francia, dove la e-208 nel bimestre ha venduto 2.830 macchine, contro le 2.087 della Zoe. Particolare curioso: la 500 elettrica vende più in Francia che in Italia. Ma non è poi una gran sorpresa, visto che i parigini sono sempre stati innamorati del Cinquino Fiat, un po’ come i romani vanno pazzi per la Smart.