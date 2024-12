Le ibride plug-in sorpassano le BEV? I dati dicono di no

Sono le ibride plug-in la nuova frontiera dell’industria automotive? Molti lo pensano. Ma il professor Alessandro Abbotto, firma ben nota ai lettori di Vaielettrico, ha analizzato al microscopio i dati di vendita nel mondo arrivando a una conclusione opposta. Ce lo spiega in questo articolo.

di Alessandro Abbotto∗

La mia attenzione è stata catturata da un articolo de la Repubblica del 4 dicembre,

intitolato: “Il rilancio dell’auto passa per le ibride plug-in”. Leggendo il contenuto, scopro che solo l’agenzia di rating Fitch prevede una crescita della domanda di veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e che, secondo l’International Energy Agency (IEA), nei prossimi anni la transizione elettrica a livello globale sarà trainata proprio dai PHEV.

La Repubblica pasticcia con le cifre del rapporto IEA Global EV Outlook 2024

L’articolo sottolinea che a guidare questa tendenza sarà la Cina, dove nel 2024 le vendite di plug-in sono aumentate del 70%, a fronte di un incremento del 15% per i veicoli totalmente elettrici (BEV).

Questa notizia mi ha sorpreso, poiché in Europa è noto che le vendite di veicoli ibridi plug-

in (PHEV) sono in costante calo rispetto a quelle delle elettriche pure (BEV). Dato che

l’IEA è un’autorità internazionale riconosciuta in materia, ho deciso di approfondire

l’argomento.

Consultando l’ultimo rapporto dell’IEA sulla mobilità elettrica (Global EV Outlook 2024), a

pagina 27 (su 174), effettivamente si legge: in Cina “le vendite di auto elettriche ibride plug-in stanno crescendo più rapidamente rispetto a quelle delle auto elettriche pure a batteria. Nel primo trimestre, le vendite di auto ibride plug-in sono aumentate di circa il 75% rispetto all’anno precedente, contro solo il 15% delle auto elettriche a batteria, sebbene le prime partissero da una base di vendita inferiore”.

Ma è davvero così? La transizione verso la mobilità elettrica passerà principalmente

attraverso le ibride plug-in? La risposta è: no! E a confermarlo è proprio l’IEA, analizzando nel dettaglio gli ultimi dati complessivi di vendita disponibili. La tabella riportata qui sotto mostra i dati aggiornati dall’IEA sul totale di vetture elettriche presenti nel mondo nel 2022 e nel 2023, fornendo un quadro più completo della situazione.

Ecco i dati IEA, area per area. Solo in Cina…

Analizzando i dati, emerge innanzitutto chiaramente che, in qualsiasi parte del mondo,

incluse la Cina, le auto elettriche a batteria (BEV) sono molto più diffuse rispetto alle ibride plug-in (PHEV). In particolare, considerando l’ultimo anno completo, il 2023, in Cina si contano oltre 16 milioni di BEV contro poco meno di 6 milioni di PHEV. Questo significa

che la quota delle PHEV rappresenta solo il 25% del totale di vetture elettriche nel paese

asiatico.

Una situazione analoga si osserva negli Stati Uniti, dove la quota di PHEV è pari al 27%, e

a livello globale, dove si attesta al 30%. Solo in Europa la percentuale è leggermente più

alta, ma comunque non predominante: il 40% di tutte le vetture elettriche sono PHEV.

E il trend? È davvero corretto, come afferma l’articolo de La Repubblica, che secondo

l’IEA nei prossimi anni la transizione elettrica sarà guidata dai veicoli elettrici ibridi plug-in? I dati dell’IEA non sembrano confermare questa visione, anzi.

A parte la Cina, dove però i numeri assoluti sono molto elevati (nel 2023 le BEV sono cresciute di 5,4 milioni di unità, mentre le PHEV solo di 2,7 milioni, ovvero la metà), nel resto del mondo le BEV, già più numerose, continuano a crescere a un ritmo più rapido rispetto alle PHEV.

E in Italia? Stabili le BEV, in calo le ibride plug-in che si confermano una tecnologia di transizione

Per esempio, in Europa tra il 2022 e il 2023 le auto BEV in circolazione sono aumentate di oltre il 50%, contro solo il 32% delle PHEV. Negli Stati Uniti e a livello globale si osserva una tendenza simile, con le BEV che registrano incrementi superiori rispetto alle PHEV. In conclusione, questi dati suggeriscono che la transizione verso la mobilità elettrica non sarà guidata dalle ibride plug-in, ma dalle elettriche pure.

In Italia, l’ultimo rapporto mensile dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri

(UNRAE) rivela che nei primi 11 mesi del 2024 la quota di immatricolazioni di auto

elettriche a batteria (BEV) è rimasta sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno,

attestandosi al 4%. In termini assoluti, sono state vendute 60.117 vetture, un numero

molto simile a quello del 2023.

Al contrario, le ibride plug-in hanno registrato un calo significativo: la loro quota è scesa dal 4,5% al 3,3%, con un numero di immatricolazioni passato da 65.744 a 49.014. Una tendenza simile emerge osservando i dati UNRAE estesi all’intero continente europeo (EU + UK + EFTA). Nei primi 10 mesi del 2024 le auto BEV vendute sono state 1.602.711, circa 30.000 in meno rispetto al 2023 (-1,7%). Le PHEV, invece, hanno registrato un calo più marcato, -4,1%, con sole 777.330 unità immatricolate, meno della metà delle auto elettriche pure.

Quindi anche questi dati confermano che, sia in Italia che nel resto d’Europa, le BEV mantengono una posizione più forte e mostrano una maggiore stabilità rispetto alle PHEV, il cui mercato appare in evidente contrazione.

In conclusione, dai dati analizzati non sembra che il futuro della mobilità elettrica sia

rappresentato dalle ibride plug-in. Certamente, la tecnologia PHEV riveste un importante

ruolo transitorio nel passaggio dai veicoli a combustione interna a quelli completamente

elettrici. Tuttavia, anche in paesi dove il fossile fatica a scomparire – come l’Italia, dove

oltre il 90% delle auto immatricolate è ancora a motore a combustione interna – le vendite di PHEV sono in forte diminuzione.

Il titolo dell’articolo de la Repubblica potrebbe essere quindi stato scelto forse con troppa leggerezza. Basarsi su un singolo dato tratto da un paragrafo di un rapporto di 170 pagine può aver portato a conclusioni, almeno parzialmente, errate.

Sarà interessante osservare i dati mondiali a fine 2024 e attendere il prossimo report IEA,

previsto per aprile 2025. Fino ad allora, sia i dati dell’IEA che quelli di altre fonti, come

UNRAE, sembrano indicare una realtà opposta a quella descritta nell’articolo: il settore

delle auto elettriche pure a batteria continua a crescere in modo più solido rispetto a quello delle ibride plug-in.

∗ Insegna Scienza dei materiali all’Università Milano Bicocca, è presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, coordinatore nazionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica della Società Chimica Italiana, co-chair del XXVIII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana (Milano, 26-30 agosto 2024). E’ autore di diversi libri divulgativi sul tema dell’auto elettrica. Questo l’ultimo pubblicato https://www.vaielettrico.it/perche-lauto-elettrica-il-nuovo-libro-di-abbotto8236-2/

