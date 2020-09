Le ibride plug in? Emettono molto di più del dichiarato

Le ibride plug-in in? Emettono molta più C02 del dichiarato. Lo rivela (o, meglio, lo conferma) un grande studio che ha valutato oltre 100 mila PHEV in 5 Paesi.

Le ibride plug in: poca strada in elettrico

I ricercatori dell’istituto tedesco Fraunhofer ISI e dell’ICCT hanno voluto scoprire il reale impatto degli ibridi plug-in in Nord America, Cina, Germania, Norvegia e Olanda. Ne è uscito uno studio intitolato “Utilizzo nel mondo reale di veicoli elettrici ibridi plug-in – Consumo di carburante, guida elettrica ed emissioni di CO2“. Risultato: i consumi di carburante reale dei PHEV e le emissioni di CO2 sono da due a quattro volte superiori in media rispetto a cicli di omologazione.

In sé non sarebbe una scoperta clamorosa, esistono diversi studi giunti alla stessa conclusione e uno fu pubblicato un anno fa da Transport&Environment. Ma quel che colpisce qui è l’ampiezza del campione esaminato: 104.709 ibridi plug-in per uso privato e aziendale. Per le company car alcuni dati sono stati forniti dagli stessi gestori delle flotti. Altri statistiche sono tratte da portali come Voltstats (Usa), Spritmonitor (Germania) o Xiao Xiong You Hao (Cina), su cui i proprietari riversano i dati di consumo.

Automobilisti cinesi e tedeschi tra i meno virtuosi

Uno degli indicatori più importanti presi in esame è la distanza media percorsa in modalità elettrica, nota come “fattore di utilità” o UF. I ricercatori hanno accertato che la quota per le ibride plug in è la metà di quella considerata nei test ufficiali. L’UF medio delle auto private è del 69% per l’omologazione, ma solo del 37% per la guida nel mondo reale. Per le auto aziendali, l’UF è ancora peggiore: dal 63% di omologazione si scende al 20% per la guida nel mondo reale. Il motivo è evidente: quando guidiamo un’auto che non ci appartiene, tendiamo ad essere meno virtuosi. E a finire il più in fretta possibile le nostre incombenze. Fraunhofer e ICCT sottolineano notevoli differenze tra Paesi. Norvegia e Stati Uniti hanno le quote di guida elettrica reale più elevate nei privati, sul 53-54%. In Germania siamo al 43%, in Cina è solo al 26%. Per le aziendali in Germania si arriva addirittura al 18%.

