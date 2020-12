Le gomme contano, anche 30 km extra a ricarica

Le gomme contano, anche fino a 30 km extra per ogni ricarica. E sono uno dei punti, spesso sottovalutati, su cui ci si concentra per migliorare l’autonomia.

Le gomme contano, per più sicurezza e autonomia

Gli pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto con il suolo. Ci permettono di scaricare a terra la coppia dell’auto, la trattengono in traiettoria nelle curve, le consentono di rallentare e arrestarsi in sicurezza. Negli anni non hanno smesso mai di evolversi. E la ricerca rappresenta un tentativo perenne di coniugare molti aspetti. Una lunga durata nel tempo, buone performance di grip e tenuta, e una buona efficienza energetica. Quindi l’avvento delle automobili elettriche ha poi spinto i produttori di pneumatici a sviluppare soluzioni specifiche per questo tipo di trazione. E l’argomento non è più il risparmio di carburante (ovviamente), ma i preziosi km di autonomia “extra”. Con risultati tutt’altro che trascurabili, se confermati. Michelin ha progettato un pneumatico che consentirebbe un aumento di autonomia dell’auto elettrica di circa il 7% rispetto alla media degli pneumatici premium concorrenti.

Le gomme contano, fino al 7% di “range” in più

Si chiama Michelin e.Primacy ed è il risultato della ricerca volta alla riduzione degli impatti sull’ambiente. Non solo attraverso la riduzione dei consumi dell’auto, ma lavorando anche sull’impatto ambientale. Dalla costruzione e dallo smaltimento del pneumatico stesso. Il nuovo pneumatico sarà disponibile nella primavera del 2021 in 56 dimensioni, da 15 a 20 pollici. Potrà essere montato sui più diffusi veicoli elettrici e su veicoli a combustione interna. Fino a 30 km extra per ogni ricarica con i giusti pneumatici: l’organismo di certificazione e omologazione IDIADA ha certificato la migliore resistenza al rotolamento tra 10 pneumatici premium.

Poi Michelin ha chiesto all’ente esterno DEKRA di testare e.Primacy in condizioni di guida reale. Il pneumatico è stato testato lo scorso luglio nella misura 205/55 R16 su Volkswagen Golf VII 2.0 TDI 150 CV, insieme ai suoi diretti concorrenti. Michelin Primacy 4, Bridgestone Turanza T005, Continental Ecocontact 6, Goodyear Efficient Grip 2. Su 15.000 km il veicolo equipaggiato con pneumatici e.Primacy avrebbe risparmiato 21 litri di carburante rispetto alla media dei 3 migliori concorrenti. Questo, afferma Michelin, si traduce in un aumento di autonomia di circa il 7% in un’auto elettrica. Ovvero fino a 30 km extra di autonomia su un’auto come ad esempio Volkswagen ID.3 1st (con batteria da 58 kWh).

Pneumatici appositi anche per le supercar elettriche

Ma anche Pirelli ha lavorato allo sviluppo di un pneumatico specifico per le alte prestazioni delle auto elettriche.

Più che di un pneumatico, si tratta di una linea. Si chiama Elect e punta su tre aspetti principali: bassa resistenza al rotolamento, rumorosità contenuta e miglioramento del grip. La linea Elect è disponibile sia in versione estiva che invernale. Una delle prime auto a montare pneumatici Pirelli Elect è stata Porsche Taycan, che calza Pirelli P Zero Elect sviluppate appositamente per lei da Pirelli. A oggi non sono ancora disponibili dati relativi ai test su strada.

SECONDO NOI. Le gomme sono sicuramente tra i componenti che più di altri possono avere un impatto sulla percorrenza di un’auto elettrica. Ciò che possiamo fare già oggi, e indipendentemente dal pneumatico utilizzato per ottimizzare i consumi, è tenerne monitorata la pressione. Un pneumatico con una pressione troppo bassa ci fa consumare di più. Oltre a “consumarsi male”, rendere meno sicura la guida e richiedere una sostituzione precoce.

