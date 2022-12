L’e-fuel di Zero Petroleum? Ottimo, ma costa 2.825 euro al litro

Dal 2026 la Formula Uno dovrà rinunciare in toto ai carburanti fossili e diventare a zero emissioni . Forse solo i team del circus hanno budget che consentono di affrotnare quelle cifre..

Ma Zero Petroleum , una società inglese guidata da Paddy Lowe , ex ingegnere di Formula 1, ha bruciato tutti sul tempo presentando il suo 1st Barrel . E’ una tanica di e-fuel da 20 litri, dal costo esorbitante di 50.000 sterline. Al cambio attuale corrispondono a 56.505 euro, che divisi per 20 fanno esattamente 2.825 euro al litro.

Si tratta di un carburante molto simile per densità energetica alla benzina a 95 ottani e può essere utilizzato in tutti i motori tradizionali con cilindri, pistoni e candele. Deriva dalla petrosintesi ed è una miscela di idrogeno verde, ricavato con l’elettrolisi, e anidride carbonica (CO2) catturata nell’atmosfera. Il processo richiede un’enorme quantità di energia, ma è carbon neutral se tutta l’energia consumata deriva da fonti rinnovabili, come l’eolico e il fotovoltaico, o da energia nucleare. E a differenza dei caburanti fossili non contiene zolfo e altre sostanze nocive, quindi non inquina.

L’accanimento terapeutico per salvare i motori termici

A queste condizioni, dicono i tecnici che l’hanno realizzato, il loro e-fuel vanta un bilancio di CO2 dal pozzo alla ruota praticamente identico a quello di un’auto elettrica. Anche se durante il percorso spreca dieci volte l’energia di un’auto elettrica e costa cento volte di più per ogni chilometro percorso.