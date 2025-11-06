Le Free to X a 0,49 con l’app Mobilize

Le Free to X a 0,49 euro/kWh con l’app Mobilize (gruppo Renault). Un super-prezzo tempestivamente segnalato da Eugenio, un nostro appassionato lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Le Free to X a 0,49 con l’app di Renault: “Un prezzo interessantissimo”

“ A mici di appena ricevuta da Mobilize Charge Pass (Gruppo Renault) riguardo il nuovo interessantissimo prezzo di ricarica alle Free To X autostradali per i possessori della relativa card. Cordiali saluti ”. Eugenio Davolio mici di Vaielettrico.it , buongiorno! Ricarica in autostrada a 0,49 euro. Vi inoltro la mail(Gruppo Renault) riguardo il nuovo interessantissimo prezzo di ricarica alleper i possessori della relativa card. Cordiali saluti

Risposta . Ribadiamo ancora una volta il nostro orgoglio nel disporre di una rete di follower pronti a condividere qui le informazioni più interessanti. A partire dai prezzi della ricarica, tasto dolente per chi guida elettrico in Italia. In effetti il prezzo di 49 centesimi al kWh per le ricariche super-fast in autostrada è molto competitivo. E permette di fare anche i viaggi lunghi con costi decisamente inferiori a quelli della benzina. Ricordiamo che il punto di pareggio normalmente è indicato a circa 0,63 euro al kWh, forse un filo meno con gli ultimi ribassi nel costo dei carburanti. Tra l’altro l’offerta dell’app Mobilize non si limita alle Free To X: ci sono anche le Ionity a 0,49. Ma in questo caso bisogna disporre dell’abbonmento Intense, che costa 4,99 euro al mese. Comunque un’offerta competitiva, se si viaggia molto e si ha una stazione Ionity sui percorsi abituali. Naturalmente si tratta di offerte che non durano in eterno e hanno anche uno scopo promozionale. Ma intanto…