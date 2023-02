Le fake news dell’Italia che odia l’elettrico: risponde Nicola Armaroli

L’Italia che odia l’elettrico gioca sporco e nella sua crociata in difesa del motore a scoppio rispolvera il solito armamentario di fake news: noi abbiamo chiesto al professor Nicola Armaroli di smentircele una per una.

Nicola Armaroli, ricordiamolo, è Direttore di Ricarca del CNR, membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze, direttore della rivista Sapere e autore di alcuni best seller sul tema dell’energia; da ultimo «Emergenza energia-Non abbiamo più tempo» (Leggi). E’ ormai un volto televisivo, più volte ospite delle principali reti Tv nazionali.

Gli abbiamo sottoposto un campionario di bufale lette sui giornali e nel Web o sentite in TV in questi giorni di furiose polemiche contro il bando alle auto termiche fissato dall’Ue a artire dal 2035. Le elenchiamo nell’ordine con cui gliele abbiamo sottoposte. Per le risposte rimandiamo invece al video in copertina: sintetizzarle in poche righe equivarrebbe a svilirle.

Eccole:

Secondo autorevoli studi le auto termiche di nuova generazione, nell’intero arco di vita, emettono meno CO2 di quelle elettriche. Le fonti rinnovabili non potranno mai coprire il fabbisogno energetico dell’Umanità, tanto meno in Italia. Nelle batterie ci sono terre rare e materiali molto inquinanti che vengono estratti sfruttando anche il lavoro minorile e devastando l’abiente. Poi dopo 8 anno vannu tutti buttati. Il riscaldamento globale non è causato dalle emissioni prodotte dall’uomo, tant’è vero che Annibale duemila anni fa attraversò le Alpi con gli elefanti, quindi sicuramente non c’erano neve e ghiacciai ed era più caldo che adesso. Non avremo mai abbastanza energia green per alimentare le nostre auto, se tutte fossero elettriche. Saremo costretti a costruire solo in Europa 26 nuove centrali nucleari. Perchè imporre l’auto elettrica quando abbiamo alternatove migliori come i biocarburanti , i carburanti sintetici e l’idrogeno? L’auto elettrica è troppo costosa e non conviene: è un giocattolo per ricchi radical chic. Le auto contribuiscono per una quota insignificante al totale delle emissioni di gas serra: l’accanimento della Ue è solo ideologico. Ridurre le emissioni in Europa e America non servirà a niente perchè i più grandi inquinatori sono i cinesi e gli indiani, che non stanno facendo nulla L’obbligo di produrre solo auto elettriche è un favore fatto alla Cina. In Italia causerà la perdita di più di 70.000 posti di lavoro. In Europa non abbiamo le materie prime e le fabbriche per produrre batterie: diventeremo schiavi dell’Estremo Oriente, come oggi siamo schiavi del gas e del petrolio russo.

La video intervista dura in tutto 37 minuti. Concedeteveli e buon divertimento.

