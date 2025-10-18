Le fabbriche robot cinesi “terrorizzano” i car maker d’Occidente

Chi visita le fabbriche robot cinesi di auto elettriche torna con una certezza: la partita della mobilità si gioca su un terreno nuovo, dove automazione, intelligenza artificiale e velocità produttiva riscrivono le regole.

L’hanno detto alcuni dirigenti occidentali del settore automotive, intervistati dal quotidiano londinese The Telegraph. Emblematico il titolo dell’articolo: “Why western executives who visit China are coming back … terrified”. Sono “terrificati” dal livello di efficienza raggiunto dagli impianti cinesi e dalla rapidità con cui il Paese sta scalando la catena del valore dell’auto, che da quelle parti è ormai dominata dalle auto elettriche.

Robot e fabbriche al buio: “Sono avanti 25 anni”

Jim Farley (CEO di Ford Motor Company) dichiara per esempio di essersi trovato di fronte a una tecnologia di almeno 25 anni avanzata. E Andrew Forrest, fondatore di Fortescue Metals Group, racconta che dopo aver visto gli impianti automatizzati cinesi ha abbandonato i piani della sua azienda per produrre internamente powertrain per veicoli elettrici.

Le loro linee «senza persone, tutto robotizzato», le loro “dark factories” (fabbriche buie) non hanno quasi più bisogno del lavoro umano, se non per una supervisione. BYD, Nio, Xpeng e Geely operano con tassi di automazione prossimi al 90%, grazie a sistemi robotizzati e linee produttive integrate digitalmente, con un controllo remoto basato su sensori e software predittivi.

Con oltre due milioni di robot industriali installati nelle loro fabbriche negli ultimi dieci anni, i cinesi hanno superato oggi Germania, Stati Uniti e Giappone per densità di automazione manifatturiera. Il numero di robot per 10.000 lavoratori manifatturieri è ora stimato in 567 in Cina, contro 449 in Germania, 307 negli USA e 104 nel Regno Unito.

Due luoghi comuni da sfatare sull’industria cinese

Quindi non hanno più alcun senso luoghi comuni assai diffusi per giustificare il loro successo. Non sono più copiatori di tecnologie altrui ma essi stessi i principali innovatori. Grazie a una forte sinergia verticale tra hardware e software, per esempio, i brand cinesi lanciano nuovi modelli elettrici in cicli di sviluppo di 12-18 mesi, mentre le case occidentali ne impiegano spesso più del doppio.

E la loro competitività economica non si fonda più sul basso costo del lavoro e sui sussidi statali, bensì sull’automazione quasi totale del processo produttivo e sulle enormi economie di scala che la giustificano e ne permettono l’ammortamento.

Una sfida che non si più eludere. Ma vincerla…

Il modello cinese, insomma, sta fondendo innovazione, costo competitivo e capacità di scala come nessun altro sistema industriale.

Per l’industria europea, conclude l’articolo di The Telegraph, si presenta una sfida che non si può eludere (la Cina produce già oggi oltre 1 milione di auto elettriche al mese), ma nemmeno vincere senza ripensare profondamente i processi produttivi e investire per rinnovarli. Però il tempo stringe. E mentre l’Europa discute di regole, la Cina le riscrive.

