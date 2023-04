Le EV vanno provate: tra Megane e MG4 ho scelto…

LE EV vanno provate per rendersi conto di come vanno veramente, e non per pochi minuti: è il suggerimento di Nicola, che tra Megane e MG4 ha scelto…

Le EV vanno provate, con un test-drive bello lungo

“A gennaio 2023 vi scrissi perché, a seguito della vendita del RAV4, dovevo comprare l’auto ed ero indeciso su cosa prendere, MG4 o Megane E-tech... Alla fine, dopo aver letto i tanti commenti al post sul vostro sito dove pubblicaste la mia mail, mi sono deciso a prendere la Megane... Alla firma del 14 gennaio sapevo che l’auto sarebbe arrivata a fine giugno con consegna a metà luglio.. Quasi un parto, pensai, però ormai era fatta e quindi mi persuasi all’idea di dover aspettare così tanto tempo.Qualche settimana prima di pasqua contattai la concessionaria Renault, Giovanzana, dove avevo acquistato l’auto. E chiesi se potevo avere in prova una Megane per qualche giorno: avevo fatto un test drive, ma il solito giro per farti vedere come gira l’auto. La mia consulente, Alessia, si attivò subito per farmi avere l’auto per un test drive bello lungo. In pratica ho ritirato l’auto la sera del venerdì 7 aprile e riconsegnata al mattino del martedì 11 aprile “ . gennaio 2023perché, a seguito delladovevo comprare l’auto ed ero indeciso su cosa prendere.. Alla fine, dopo aver letto i tanti commenti al post sul vostro sito dove pubblicaste la mia mail, mi sono deciso a.. Alla firma del 14 gennaio sapevo che l’auto sarebbe arrivata a fine giugno con consegna a metà luglio.. Quasi un parto, pensai, però ormai era fatta e quindi mi persuasi all’idea di dover aspettare così tanto tempo.Qualche settimana prima di pasqua contattai la concessionaria Renault,dove avevo acquistato l’auto. E chiesi se potevo avere in prova una Meganeo: avevo fatto un test drive, ma il solito giro per farti vedere come gira l’auto. La mia consulente, Alessia, si attivò subito per farmi avere l’auto perIn pratica ho ritirato l’auto la sera del venerdì 7 aprile e riconsegnata al mattino del martedì 11 aprile

Con la Megane un test di 1.100 km, toccando tre regioni

“ Questa prova così lunga mi ha permesso di provare l’auto in diverse situazioni. Ho percorso circa 1.100 km, toccato 3 regioni, Lombardia, Trentino e Veneto. Ho fatto tratti urbani, extraurbani e autostradali e questo mi ha permesso di conoscere veramente l’auto, di capirla meglio soprattutto in autostrada. Mi sono cimentato nel giro del Lago di Garda nel giorno di Pasquetta. Pura follia, ma consapevole e voluta. Impiegando ben 5 ore e mezza, partendo da Castiglione delle Stiviere fino a Riva del Garda, scendendo poi sulla costa veronese. Per rientrare poi a Montichiari, (solo per uscire da Riva quasi due ore), così ho testato anche un viaggio con partenza “intelligente”. Cioè quando resti fermo in autostrada ore… Comodità della Megane veramente top, complice l’ottimo lavoro di Renault per renderla silenziosa e comoda, con interni curati e funzionali. Android automotive poi è spettacolare, come tutta la parte multimediale “.

Prendi familiarità con la ricarica, a casa e nelle colonnine

“ Ho provato la ricarica a casa con la mia wallbox (6kW). E la ricarica fast a Castenedolo alla Ewiva (140kW), alle colonnine Be Charge (22kWh) al McDonald di Castiglione delle Stiviere e a Spresiano, in un parcheggio molto comodo. Questo mi ha permesso di capire che cosa significa ricaricare quando l’auto è ferma, inutilizzata. Questa esperienza mi ha dato certezza di quel che ho sempre visto e sentito nei vostri video, nemmeno per un momento ho avuto ansia da ricarica, di non trovare colonnine. Guidando la Megane ho potuto notare l’enorme quantità di colonnine ed è praticamente quasi impossibile restare a piedi. Ma quel che non mi aspettavo è che il giorno del ritiro della Megane in prova, l’Alessia mi chiama dicendomi che la mia Megane era stata appena scaricata dalla bisarca. Così che, tempi tecnici di pratiche per l’immatricolazione, l’ho ritirata martedì sera, con circa 3 mesi di anticipo, e ora ho la mia prima auto elettrica “ . Ho provato lacon la mia wallbox (6kW). E la ricarica fast a Castenedolo alla(140kW), alle colonnine(22kWh) al McDonald di Castiglione delle Stiviere e a Spresiano, in un parcheggio molto comodo. Questo mi ha permesso di capire che cosa significa ricaricare quando l’auto è ferma, inutilizzata. Questa esperienza mi ha dato certezza di quel che ho sempre, nemmeno per un momento ho avutodi non trovare colonnine. Guidando la Megane ho potuto notare l’enorme quantità di colonnine ed è praticamente quasi impossibile restare a piedi. Ma quel che non mi aspettavo è che il giorno del ritiro della Megane in prova, l’Alessia mi chiama dicendomi che la mia Megane era stata appena scaricata dalla bisarca. Così che, tempi tecnici di pratiche per l’immatricolazione, l’ho ritirata martedì sera, con circa 3 mesi di anticipo, e

Le EV vanno provate. E non con un giretto di un quarto d'ora

“ Alessia mi ha spiegato che l’arrivo anticipato è stato anche grazie al lavoro svolto dalla concessionaria, che si è prodigata affinché potessi avere l’auto prima. E devo dire che la scelta del concessionario e la fortuna di avere trovato una consulente che ama il suo lavoro, sono stati fondamentali. Comunque quel che tengo a sottolineare è che non c’è modo migliore per togliersi i dubbi di guidare un auto elettrica se non poterla provare almeno una giornata intera. Non ci si dovrebbe accontentare del solito giro di un quarto d’ora per apprezzare questo tipo di auto. Ora non mi resta che continuare a seguirvi, ho molto ancora da imparare, vi ringrazio dell’ottimo lavoro che fate. Grazie a Paolo per i tuoi video, si percepisce non solo competenza, ma anche trasparenza e sincerità. Spero di poterti incontrare un giorno, mi farebbe piacere “ . Nicola Sellitto

Risposta. Pienamente d’accordo: l’auto elettrica non ha solo un motore diverso, è proprio un altro mondo, a partire dalla ricarica, dall’autonomia…Tutte cose che vanno provate PRIMA di acquistare. E vanno apprezzate le concessionarie che danno la possibilità di fare un test vero, non il solito giretto attorno alla sede.