





Le EV usate ritirate dai concessionari? Finiscono all’estero. In compenso importiamo in Italia auto a benzina di seconda mano.

Le EV usate finiscono soprattutto in Danimarca

I nostri lettori ce l’hannp segnalato più volte: i concessionari sono piuttosto restii a ritirare auto elettriche usate, anche in permuta. E, quando lo fanno, non ci provano neanche a rivenderle in Italia. Preferiscono esportarli verso mercati in cui l’elettrico è più diffuso, attraverso operatori specializzati. La conferma viene dall’analisi annuale di AutoProff, il marketplace e sito di aste B2B di AutoScout24 riservato ai professionisti del settore “I dealer italiani hanno consolidato una strategia chiara: esportare veicoli ad alto valore tecnologico e più costosi verso i mercati più maturi, come quelli elettrici. E importare veicoli più richiesti nel nostro Paese per soddisfare la domanda interna”, si legge nel report. “Quasi sette auto su dieci (69%) vendute dai dealer italiani è stato assorbito dalla Danimarca, che si conferma il mercato di sbocco privilegiato per l’usato recente, specialmente elettrico”. In assoluto l’85% delle vendite verso l’estero riguarda veicoli elettrici, mentre il 71% degli acquisti in entrata è focalizzato su motorizzazioni benzina.

E importiamo tante auto a benzina di 2° mano dalla Germania

Sul fronte degli acquisti la Germania si attesta come il partner principale: il 77% delle auto importate dai nostri dealer proviene infatti dal mercato tedesco. Entrando nel dettaglio dei prezzi medi, l’analisi di AutoProff evidenzia una netta distinzione nelle fasce di prezzo. Nel 2025, il prezzo medio di vendita delle vetture scambiate dai dealer italiani verso l’estero (soprattutto elettriche) si è attestato a 23.510 euro. Al contrario, il prezzo medio di acquisto per lo stock in entrata (benzina in primis) è stato pari a 9.100 euro. Il divario tra i prezzi conferma la strategia dei dealer: puntare sull’export di veicoli di alto valore e sull’acquisto di stock più accessibili per il (povero) mercato nazionale. Renault, Audi e Volvo sono stati i brand più venduti dai dealer italiani a professionisti europei nel 2025, Per quanto riguarda i prezzi, si è toccato il top con una Porsche 911 Carrera GTS, venduta a 103.000€. Per poi scendere fino all’affare più economico del 2025: una Fiat Seicento scambiata a soli 100€.

