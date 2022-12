Le EV più affidabili? Model 3 e Leaf, dice CR

Le EV più affidabili? Secondo gli ultimi dati di Consumer Report (CR), la bibbia dei consumatori americani, sono la Tesla Model 3 e la Nissan Leaf.

Le EV più affidabili in un settore ancora acerbo

La rivista americana svolge continuamente sondaggi sui proprietari di auto, alimentando un database con quel che si rompe o non funziona correttamente. In genere ci si aspetta che i modelli elettrici siano più affidabili delle auto a benzina, essendo molto più semplici come struttura e con meno componenti soggette a usura. “Mancano trasmissioni complicate, sistemi di accensione e alimentazione, valvole e un sistema di scarico“, scrive CR. “Inoltre, non c’è olio motore o candele da cambiare, pompe dell’acqua che perdono o fluido di trasmissione di cui preoccuparsi. Anche l’impianto frenante non viene gravato molto, grazie alla frenata rigenerativa che carica la batteria“. Ma i dati sembrano contraddire questa premessa e ciò è dovuto al fatto che i costruttori operano in un settore completamente nuovo. Con “problemi associati a pacchi batteria, ricarica, motori di azionamento elettrici e sistemi di riscaldamento e raffreddamento…“.

Rimandate le altre Tesla: ecco le critiche alla Model Y

Fanno eccezione Model 3 e Leaf, che provengono da due costruttori che si sono buttati sull’elettrico ben prima della concorrenza. E quindi hanno già potuto correggere eventuali difetti. Per la verità ancora meglio farebbe un terzo modello, la Kia EV6. Ma CR fa presente che l’auto coreana è in vendita da troppo poco tempo per trarne un giudizio attendibile, anche se i primi dati sono incoraggianti. Meno positivo invece il giudizio sul resto della gamma Tesla: “ La nuova Model Y è migliorata negli ultimi anni“, scrive CR, “ma mostra ancora alcuni problemi di sospensione e hardware della carrozzeria associati alla chiusura del portellone, alla verniciatura e alle finiture. I proprietari hanno inoltre segnalato problemi con le sospensioni pneumatiche sui modelli Tesla di fascia alta“. Ovvero S e X. Conclusione dell’indagine: man mano che il tempo passa, l’affidabilità delle auto elettriche migliora. Ma per ora CR si sente di consigliare solo Model 3 e Leaf.

— Leggi anche: il guasto più frequente nelle auto elettriche? Indovinate…Sì, è la batteria di servizio, da 12 Volt. A che cosa serve? Guarda il video-short di Paolo Mariano