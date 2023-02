Le Escape Room per la formazione VW all’elettrico

Che cosa sono le Escape Room (letteralmente Stanze di Fuga)? Sono un gioco dal vivo: insieme ai vostri amici (o, in questo caso, colleghi) entrate in stanze a tema, cercando indizi e risolvendo enigmi prima dello scadere del tempo. In genere un’ora. Si lavora in squadra e ci si abitua a ragionare fuori dagli schemi: per fuggire bisogna usare, oltre alla logica, anche l’intuizione. Ogni stanza, Escape Room, ha un tema, una storia e un livello di difficoltà diversi. Ecco perché ai grandi capi del personale Volkswagen è sembrato un buon sistema per abituare i dipendenti al cambiamento. Giocando e non nelle noiose aule della formazione tradizionale, in cui un docente parla e ognuno pensa ai fatti suoi. Gunnar Kilian, responsabile delle risorse umane Volkswagen, ha così spiegato la scelta all’agenzia Bloomberg: “Questo delle Escape Room è un elemento fondamentale nel processo di introduzione dei lavoratori nel mondo della mobilità elettrica“. Si vince la pigrizia mentale con un coinvolgimento ludico.

Squadre di 4 dipendenti tra enigmi e indizi per capire come fuggire

L’innovativo progetto è attualmente utilizzato presso la sede centrale della Volkswagen a Wolfsburg, in Germania. Serve ad aiutare la transizione di qualcosa come 22.000 lavoratori alla costruzione di auto elettriche, con procedure completamente diverse rispetto al passato. Squadre di 4 dipendenti hanno il compito di risolvere enigmi sulla tecnologia elettrica e sulle batterie, mentre si muovono attraverso gli spazi della “stanza di fuga“. Capita così di passare da una stanza arredata come se si fosse nel 1.800 all’era moderna. Per fuggire devi rispondere a domande e decifrare codici per trovare indizi legati chiaramente al mondo dell’elettrico. Ma il problema del cambio di mentalità, passando dal mondo della meccanica all’era del digitale, non si pone solo per chi lavora nelle fabbriche. La Volkswagen, come altri costruttori storici, è ancora più preoccupata per la rigidità con cui le reti di vendita affrontano il cambiamento. Spesso rifiutandolo e consigliando caldamente ai clienti di restare su auto tradizionali.

