Le elettriche si vendono, le ibride plug-in meno

Le elettriche si vendono, le ibride plug-in decisamente meno. I dati sul mercato europeo del 2°trimestre del 2022 confermano un trend ormai consolidato.

Le elettriche si vendono: +11% in Europa, plug-in a -12,5%

Gli automobilisti europei, evidentemente, considerano l’ibrido plug-in una tecnologia di passaggio. Sempre meno necessaria nel momento in cui l’autonomia delle elettriche pure continua ad aumentare. Lo conferma l’analisi effettuata dall’Associazione europea dei costruttori, ACEA, sulle vendite nel periodo aprile-giugno 2022.

Le immatricolazioni di veicoli elettrici (BEV) nella UE sono cresciute dell’11,1%, a quota 233.413 . Spagna e Francia più di tutti hanno contribuito alla performance positiva, (+22,0% e +18,6% rispettivamente). Pecora nera l’Italia, (-19,6%), praticamente stabile la Germania. (-0,5%). Quota di mercato al 9,9%.

Le ibride plug-in (PHEV) accusano un calo a doppia cifra (-12,5% a 206.501 auto). Ad eccezione della Spagna (+11,3%), tutti i mercati chiave registrano un calo: Francia (-17,4%), Germania (-16,9%) e Italia (-6,9%). Quota di mercato: 8,7%.

Crollo delle vendite di auto a metano, tiene il GPL

Tra le motorizzazioni alternative, spicca l’ennesimo crollo del metano. Le immatricolazioni di veicoli a gas naturale (NGV) nell’Unione Europea sono crollate del 62,9%, con 4.983 unità vendute nel trimestre. La debacle è dovuta principalmente al calo in Italia, che rappresenta la stragrande maggioranza delle vendite. I veicoli a GPL, invece, hanno registrato un incremento delle vendite (+7,9%), raggiungendo le 64.152 unità nel secondo trimestre. Tre dei quattro maggiori mercati della regione hanno registrato forti guadagni: Spagna (+57,6%), Francia (+21,9%) e Germania (+10,3%). In flessione invece l’Italia (-5,1%). Tengono infine le vendite di veicoli ibridi, diminuite solo del 2,2% nel secondo trimestre dell’anno in un mercato generale in forte in forte calo. Mentre continua il crollo del diesel arrivato al 17,3%, meno di un’auto nuova su 5.