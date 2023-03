Le elettriche più vendute al mondo: Tesla e poi…

Le elettriche più vendute al mondo: anche in gennaio nessun marchio è stato in grado di insidiare il dominio di Tesla, con il Model Y sempre largamente primo.

Le elettriche più vendute al mondo: solo le cinesi reggono il passo

La Tesla e la Cina: sono questi i due attori che comandano nel mondo dell’elettrico. La prima per i modelli più venduti, la seconda per il mercato di gran lunga più importante. In tutto nel primo mese dell’anno si sono vendute 662.000 auto con la spina, con una crescita contenuta rispetto al gennaio 2022: +5%. Un rallentamento dovuto ai tagli negli incentivi in due mercati chiave coma la stessa Cina e la Germania. Sul totale delle vendite di auto nel mondo, le elettriche hanno pesato solo per il 7,6%, in calo rispetto al 10% medio del 2022. Più forte la crescita di ibride plug-in (+21%), grazie alla spinta del mercato cinese. Il sito Cleantechnica, specializzato in queste rilevazioni, fa però notare che per la maggior parte si tratta di veicoli ad autonomia estesa, con batterie di capacità tra 30 e 40 kWh. Auto che in genere includono anche funzionalità di ricarica rapida in corrente continua: altra roba rispetto alle nostre plug-in.

E ora Elon Musk ribassa ovunque i prezzi…

Il grafico in alto conferma che il mondo elettrico è una partita a due. Anche se per i modelli del grande Paese asiatico sarebbe più corretto parlare di “auto con la spina“, dato che spesso i dati di vendita assommano elettriche pure e plug-in. Colpisce il fatto che nella top ten fa capolino un solo modello europeo, la Volkswagen ID.4. Così come sono completamente assenti i costruttori giapponesi e coreani, questi ultimi solo al 17° posto con la Hyundai Ioniq 5. È facile prevedere, a questo punto, che la supremazia di Tesla si consolidi ancor di più con le vendite di febbraio e marzo. La Casa di Elon Musk sta infatti accelerando in tutto il mondo la sua clamorosa politica di taglio dei prezzi, che ha riguardato sia l’Europa (qui le ultime sull’Italia) sia gli Stati Uniti. Sfruttando una capacità di produrre a costi contenutissimi che i competitor non sono ancora in grado di eguagliare.