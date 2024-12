Le elettriche migliori per chi macina km quali sono? Una società specializzata tedesca, P3, realizza una classifica che combina percorrenza e tempi di ricarica.

Le elettriche migliori sulle lunghe distanze: le coreane Hyundai-Kia meglio di VW, Polestar e Tesla

Autonomia e consumi sono fondamentali per chi macina molta strada. Ma anche la velocità di ricarica lo è ed è per questo che P3 mette assieme i due fattori, tranendone un unico indicatore, con una graduatoria che è giunta alla 5° edizione. Il sistema di calcolo è semplice: si prende a riferimento con il valore 1 la capacità di immetttere nella batteria in 20 minuti l’energia necessaria a percorrere 300 km. Le percorrenze sono state rilevate dai test di consumo effettuati dall’Automobil Club tedesco, l’ADAC. Le auto sono state suddivise in due categorie: i modelli di medie dimensioni e quelli di lusso, questi ultimi con prezzo da 62.500 euro in su. Cominciamo con le prime. Come spesso accade in questi confronti, sono i modelli coreani Hyundai-Kia, a prendersi le prime posizioni, grazie anche alle elevate potenze di ricarica. Con la Ioniq 6 prima con un punteggio di 1,15 (e 383 km) e la Kia EV6 seconda con 1,09 (309 km). La Tesla Model 3, considerata un’auto ad alta efficienza, è preceduta anche da Polestar 2 e dalla VW ID.7.

Tra le EV più costose prima la Taycan, ma a stupire è il 2° e 4° posto di due modelli cinesi, di Nio e Xpeng

Per trovare il modello più efficiente in assoluto bisogna andare però nella classifica dei modelli sportivi e di lusso. Ed è la Porsche Taycan (migliorata anche nell’efficienza con il restyling), con la capacità di ricaricare energia per 383 km in 20 minuti e un punteggio di 1,28. Ma colpisce soprattutto che nelle prime 5 posizioni ci siano due modelli cinesi, smentendo il luogo comune secondo il quale il prezzo è l’unico punto di forza del made in Cina. Al 2° posto c’è la Nio ET5 Touring (294 km e 0,98), al 4° la Xpeng G9 (287 km e 0,96). Completano la Top Five la Kia EV9 con 293 km e 0,98, e il primo modello europeo, la Mercedes EQS (275 km e 0,92). Gli analisti di P3 si soffermano in particolare su un dato: ancor più dei picchi, è importante l’intera curva di ricarica. La Taycan non solo raggiunge vette di oltre 300 kW: mantiene questi livelli fin oltre il 60 % di carica. Per poi scendere a 200 kW fino circa al 75%. Tra il 10 e l’80%, la media sfiora i 282 kW. La Xpeng G9 arriva a punte più elevate ( fino a 320 kW), ma registra una minore capacità di resistere sui valori di punta, chiudendo con una media di 233 kW.

