Le elettriche mi attraggono, ma fanno per me?

Le elettriche mi attraggono, ma sono adatte all'uso che faccio dell'auto? È la domanda di Alessandro, un lettore, che attualmente guida un BMW diesel.

Le elettriche mi attraggono, in particolare questi modelli: Tesla, Volvo, BMW…

“Da tempo ho in mente di cambiare l’auto per passare ad una Full-electric. Premettoo che sono uno che usa la macchina (BMW X2 20d XDrive) quasi esclusivamente in città, raramente autostrada. Ed al massimo per percorrenze massime di 250km, e con un chilometraggio annuale che non supera i 10.000km. Inoltre ho anche un box personale dove potrei tranquillamente ricaricare in autonomia. La mia prima domanda è: l’auto elettrica fa per me? I modelli che attraggono il mio interesse sono la Tesla Model 3, la Volvo C40 o XC40 e la BMW i4… quindi non proprio modelli economici. Considerando che questi modelli hanno (a parte Tesla) una sorella termica, in base al mio tipo di utilizzo dell’auto descritto sopra, ha senso scegliere l’elettrico? Per le plug-in non nutro alcun interesse, in quanto penso che se bisogna cambiare tecnologia, tanto vale farlo in maniera radicale, potendolo fare. Vi ringrazio anticipatamente“. Alessandro Pelle.

Risposta. Il suo profilo è l’ideale per passare all’elettrico, senza se e senza ma. Ha la possibilità di ricaricare a casa, la notte e a prezzi più contenuti. In città e dintorni le EV offrono solo vantaggi: consumi contenuti, nessun rumore né vibrazioni, accesso alle ZTL, parcheggi gratuiti…Anche un viaggio di 250 km è alla portata della auto che ha citato, soprattutto della Tesla Model 3 e della BMW i4 (qui il nostro test), entrambe con versioni ben oltre i 500 km di autonomia. La prima nella versione Long Range dichiara 602 km, mentre la i4 arriva a 585 km già nella versione eDrive 40 Sport. Tenga conto che questi dati riflettono il ciclo misto di omologazione WLTP: in autostrada i consumi aumentano e bisogna far conto su un’autonomia ben più contenuta. Le due Volvo (qui la prova della XC40) hanno invece range di poco superiori ai 400 km, meno adatte per i viaggi lunghi. Il nostro consiglio, comunque, è di provarle tutte, visto che oggi le Case offrono questa opportunità. Valutando anche il resto, oltre all’autonomia: piacere di guida, spazio a bordo ecc.ecc.

