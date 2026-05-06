Le elettriche meno costose: 10 modelli da 15 a 25 mila













Le elettriche meno costose? Ecco la top ten, che pubblichiamo dopo le numerose richieste di lettori alla ricerca di citycar primo-prezzo.

Le elettriche meno costose: la top-ten (da 15.900)

Il pesante aumento dei prezzi di benzina e gasolio sta spostando l’interesse verso le auto elettriche. E il boom di vendite della Leapmotor T03, spinto anche dagli incentivi 2025, dimostra che l’attenzione si concentra soprattutto sulle citycar. Anche perché i prezzi delle piccole EV continuano a calare e in alcuni casi (vedi la stessa T03 e la Dacia Spring) sono competitivi con le concorrenti a benzina. E allora abbiamo deciso di pubblicare l’elenco delle 10 EV meno costose, con riferimento alla versione-base di ciascuna. È un elenco che andrà aggiornato continuamente nei prossimi mesi, dato che finalmente le piccole in arrivo sono tante. Non a caso ai primi posti si trovano tre modelli in arrivo dalla Cina, paese al momento imbattibile nel costruire auto primo-prezzo. Anche se le tre meno care vengono poi vendute da gruppi europei: la T03 da Stellantis, la Spring da Renault (di cui la Dacia fa parte) e la DR dal gruppo molisano Di Risio.

E le italiane? 500e al palo, più competitva la Grande Panda

Nella tabella qui sopra abbiamo invece riportato i risultati di vendita dei 10 modelli meno costosi nei primi 4 mesi del 2025. I dati sono relativi a tutti gli allestimenti, non solo quelli primo-prezzo, dato che i costruttori non forniscono statistiche per versione. Si vede comunque che in realtà solo quattro modelli superano le mille auto vendute e consegnate. Sono le citate T03, Spring e e-C3 con un altro prodotto cinese, la BYD Dolphin Surf. Segno che c’è ancora molto da fare per creare una vera concorrenza nelle elettriche primo-prezzo. E l’auspicio è che anche i marchi italiani possano giocare un ruolo da protagonista in un mercato da sempre congeniale come quello delle utilitarie. Purtroppo la 500e in questo momento è fuori gioco: si aspetta una nuova versione, più competitiva per autonomia e prezzo, più volte ritardata per fare spazio all’ibrida. Più competitiva è la Grande Panda, con un ottimo rapporto prezzo-autonomia. Ma anche qui Stellantis sembra più interessata a spingere la versione ibrida…