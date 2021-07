Le elettriche inquinano il 66% in meno, spiega l’ICCT

Le elettriche inquinano il 66% in meno dei corrispondenti modelli termici. Lo rivela uno studio dell’ICCT, International Council on Clean Transportation.

Le elettriche inquinano? Pochissimo, e migliorano…

È l’ennesima autorevole conferma che non c’è gara nelle emissioni tra un’auto a batterie e una a benzina. Lo ha detto già due anni fal’AEA, Agenzia Europea per l’Ambiente, l‘hanno confermato innumerevoli report indipendenti. Ora gli esperti dell’ICCT hanno esaminanti modelli “compatti”, di dimensioni che noi consideriamo medie, in tutto il ciclo di vita. Il risultato è che le emissioni di gas serra in Europa sono già inferiori in un range compreso dal 66 al 69% rispetto a veicoli a benzina nuovi comparabili.Ma questo gap aumenta fino all’81% se l’energia utilizzata proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. I ricercatori sono convinti che il mix elettrico migliorerà costantemente, a causa dei paletti fissati dalla UE per accrescere la produzione di energia green. Ergo: nello studio si prevede che entro il 2030, l’elettrica avrà un vantaggio in termini di emissioni di circa il 74-77%, invece del 66-69% calcolato col mix elettrico odierno. L’Europa fa decisamente meglio degli Stati Uniti e soprattutto della Cina, che hanno mix elettrici ancora troppo legati al carbone.

Le elettriche inquinano? Rispetto alle ibride plug-in…

Nello specifico, l’ICCT calcola che una produzione di batterie da 45 kWh in Europa si traduce in 2,7 tonnellate di emissioni di CO2. In confronto, la batteria da 70 kWh di un SUV produce circa 4,2 tonnellate di CO2. Il calcolo si è basato su 60 kg di Co2 equivalente per kWh. Per l’analisi del ciclo di vita (LCA), sono stati confrontati motori a combustione fossile e auto elettriche e ibridi plug-in, biocarburanti, SynFuels e idrogeno. L’ICCT hanno calcola risparmi dal 25 al 27% nel ciclo di vita per gli ibridi plug-in e circa il 20% per gli ibridi non ricaricabili esternamente. “Le conclusioni di base dello studio sono in definitiva simili per tutte le regioni, nonostante le differenze nel mix di veicoli ed elettricità“, spiega Rachel Muncrief, vicedirettore dell’ICCT. “Già oggi, i veicoli a batteria hanno emissioni di gas serra inferiori rispetto ai veicoli convenzionali a benzina e diesel. Anche nei Paesi con elevata quota di energia dal carbone, come Cina e India“.

L’idrogeno? È tre volte più energivoro dell’elettrico