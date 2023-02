Le elettriche costano il doppio? Una bufala

e elettriche costano il doppio degli equivalenti modelli a benzina? Una bufala: conti alla mano un lettore, Roberto, dimostra che il gap è molto più ristretto. Facendo i confronti che chiunque può fare con il nostro LISTINO INTERATTIVO

Le elettriche costano il doppio? Guardate il confronto su questi quattro modelli…

“S iamo sicuri che un’elettrica costi il doppio di un equivalente ICE, a benzina? A me non sembra facendo un confronto su quattro modelli. Due sono del gruppo Stellantis, due del gruppo Hyundai-Kia“. Roberto.

In questi numeri c’è il lavoro che resta da fare

Risposta. Intanto grazie per le tabelle, molto interessanti. A noi preme non tanto rispondere a chi, in modo interessato, continua a dire che le EV costano il doppio delle termiche. Anche se purtroppo nella politica e nei media sono in tanti a sostenere questa tesi. Questi numeri di confronto sono interessanti per capire qual è il vero gap di prezzo che ancora resta da colmare. È su questo che ci si sta misurando in tutto il mondo, mentre in Italia si continua a cianciare di come difendere l’esistente. E su questo stanno investendo enormi risorse le principali Case auto, a cominciare dai marchi tedeschi, ora da Stellantis e persino dalla recalcitrante Toyota. Come mostrano anche le tabelle qui sopra, per Jeep Avenger e Kia Niro, la forbice va da un minimo del 16% a un massimo del 36%. Valori che solo in parte si possono recuperare con le minori spese di gestione, con risparmi più sensibili se, finalmente, l’energia torna su prezzi più umani.

Le elettriche costano il doppio? La Kona 10,9% in più

le auto a benzina costicchiano. Al punto che per la Kona si può arrivare a una differenza limitata al 10,92%, tutto sommato quasi recuperabile con i risparmi successivi. E non va dimenticato che ci sono modelli, come le Tesla, che dopo gli ultimi ribassi, sono assolutamente competitivi con la concorrenza tedesca e giapponese della stessa categoria. Comunque: il tema-prezzo resta ovviamente centrale, lo terremo monitorato con attenzione, anche grazie ai vostri preziosi contributi. Si dimentica speso che, dopo gli aumenti del 2022 e di inizio 2023, ancheAl punto che per la Kona si può arrivare a una differenza limitata al, tutto sommato quasi recuperabile con i risparmi successivi. E non va dimenticato che ci sono modelli,, che doposono assolutamente competitivi con ladella stessa categoria. Comunque: il tema-prezzo resta ovviamente centrale, lo terremo monitorato con attenzione, anche grazie ai