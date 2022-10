Le elettriche Cavallo di Troia della Cina? E davvero tolgono lavoro in Europa, dato che le batterie arrivano da Pechino? Stefano ha molte domande. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Le elettriche Cavallo di Troia…/ Davvero inquinano più delle auto a gasolio?

“Sono un vostro sostenitore e chiedo se è possibile fare un po’ di chiarezza fra quello che dite voi e le notizie che vanno in giro per cui l’auto elettrica inquina più di un diesel. Secondo vari detrattori dell’elettrico le batterie, siccome per lo più sono fatte in Cina, allora tolgono posti di lavoro in Europa. Poi qualcuno mi dovrà spiegare perché la produzione di auto elettriche inquina, mentre la produzione di auto diesel (la cui vita utile e la metà di un auto elettrica) è esente da emissioni. Anche i cellulari sono fatti in Cina, ma fino adesso non se ne sono accorti. Secondo me chi manda in giro notizie false dovrebbe essere perseguito dalla Legge. Aiutiamoci in questa battaglia. Buon lavoro e grazie“. Stefano Fiorani

Le batterie si fanno anche qui e in Cina mandiamo un sacco di auto

Risponde Mauro Tedeschini. Non credo che sia più necessario spendere parole sul fatto che le auto elettriche, nell’intero ciclo di vita, sono più virtuose delle auto termiche. Lo dicono da anni tutti gli istituti di ricerca indipendenti. E lo ammettono, da tempo, le stesse Case auto, come Volkswagen e Mercedes. Che pure non avrebbero alcun interesse a sostenere l’elettrico, che richiede da parte loro enormi investimenti di riconversione. Questione Cina: è vero che al momento le batterie vengono in gran parte dall’estremo Oriente, ma l’Europa (non l’Italia, purtroppo) si sta attrezzando per portare qui l’intero ciclo di produzione. Ci sono progetti di Gigafactory di batterie ovunque. E non è che la Cina esporti solo quando si parla di auto elettriche. Prendiamo il Gruppo Volkswagen-Audi, il colosso europeo: nei primi 9 mesi del 2022 ha venduto 366.400 veicoli a batterie. Di questi ben 112.700 sono stati venduti in Cina, mercato cruciale per il made in Germany anche nell’elettrico. Quanto a perseguire chi manda in giro notizie false, stendiamo un velo pietoso: intaseremmo ancor di più i tribunali…