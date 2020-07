Le e-bike vanno a ruba? Ditelo a quelli di “Ruota libera”…

Le bici elettriche vanno a ruba (leggi). Ma nel caso di “Ruota Libera”, rivenditore di bici elettriche di Gussago, in provincia di Brescia, non si tratta solo di una frase fatta: il 27 giugno si sono visti svuotare il negozio in quello che sembra essere il primo furto mirato a queste nuove icone della mobilità sostenibile.

«Stanotte il risveglio amaro dell’allarme, neanche il tempo di realizzare cosa stava succedendo. Tutto stava andando troppo bene» scrivono i titolari sulla pagina Facebook di “Ruota Libera”.

“Ruota Libera” è uno dei principali rivenditori di e-bike italiani. E’ distributore di marchi come H aibike, Hercules, Husqvarna Bicycle, Merida, R-RAYMON, Winora spaziando dalle city e-bike alle e-MTB da competizione. Ed è anche un attivissimo promotore di iniziative sportive legate al mondo delle due ruote elettriche.

Venti e-bike rubate per un valore di 100 mila euro

Come tutto il settore, “Ruota libera” stava cavalcando il boom del mercato dopo l’introduzione dell’ecobonus, e sperava di approfittare di un ulteriore incentivo di 300 euro da parte del Comune di Gussago. Ma nella notte del 27 giugno scorso quattro malviventi incappucciati hanno svuotato il negozio di via Mandolossa. Venti le biciclette rubate, scelte con cura tra i modelli più costosi; sicchè il bottino ammonta ad almeno 100 mila euro.

I ladri sono entrati nel cortile del negozio forzando il cancello. Hanno sfondato la vetrina con un furgone che hanno poi riempito con le migliori e-bike trovate all’interno. Quando è scattato l’allarme i quattro ladri hanno interrotto la razzia e sono fuggiti, ma il furgone era già pieno. I titolari, che abitano sopra il negozio, non hanno potuto far altro che denunciare il furto alla polizia.

A “Ruota libera” va la solidarietà di tutti gli appassionati e della nostra redazione; e l’augurio di una pronta ripresa.

