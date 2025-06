L’E-Day delle Comunità Solari: sabato 21 all’Autodromo di Misano

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Si terrà sabato 21 giugno, dalle 10 alle 19 l’ E-Day, grande happening nazionale dedicato alla transizione energetica dal basso; lo promuovono il Centro per le Comunità Solari, CNA Rimini, Tecnopolo di Rimini e Confabitare. L’evento punta a un futuro energetico distribuito, partecipato e giusto.

Test drive elettrici e i premi alle Comunità Solari

Quest’anno, sul circuito automobilistico Santa Monica di Misano Adriatico e all’interno del weekend della Notte Rosa, il programma “Comunità Solari 2035” propone una giornata di esperienze, incontri istituzionali, test drive elettrici, dibattiti ad alto livello, premi alle comunità più attive e la tradizionale parata a zero emissioni in pista per tutti i partecipanti titolari di una propria auto elettrica.

Per prendere parte alla parata tutti dovranno comunicare targa dell’auto e dotarsi di biglietto stampato assieme alla liberatoria compilata, presentandosi poi tra le 9.50 e le 11.15 all’ingresso di via del Carro 30. Accederanno così al posto riservato alle vetture elettriche nella square dell’Autodromo. Qui i link per la registrazione e qui per scaricare la liberatoria.

Il programma dell’E-Day: i dibattiti, i personaggi.

-10:00 Accrediti & Test Drive elettrici

-12:00 Saluti benvenuto

-12:30 Intervento dell’Università di Bologna. Maria Letizia Guerra, Delegata del Rettore all’Impegno Pubblico – Per selezione progetto CSL tra le 30 best pratices della VQR 2020-2024

-12:40 Firma pubblica del Programma “Riccione Comunità Solare 2035”. I Costruttori di Città Solare Firmano il Patto di Responsabilità Sociale. Intervengono: Vincenzo Colla (Vice-Presidente della Regione Emilia Romagna), Daniela Angelini (Sindaca di Riccione), Marco Polazzi (Presidente Provinciale CNA)

Pausa pranzo

-14:40 “La transizione energetica“: Nicola Armaroli, Dirigente della Ricerca, CNR Bologna. “Comunità Solare 2035: gli obiettivi 2026 e la rete di energia condivisa” Leonardo Setti, Prof. Energia Rinnovabile e Pianificazione Energetica, Università di Bologna

-15:30 Tavola Rotonda: “Transizione giusta: visione scientifica, responsabilità pubblica e scelte politiche” Modera: Giornalista Massimo Degli Esposti Partecipano: Nicola Armaroli (CNR), Irene Priolo (Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile e Mobilità della Regione ER), Angelo Grimaldi (Vice-Presidente FederEsco), Alberto Zanni (Presidente Confabitare), Alessio Cividini (Head of Energy Management del Gruppo SGR), Stefano Righetti (Marketing Manager Gruppo Delta Motors), Giulio Cerù (Blogger di Giulio Autopilot).

Chiusura in bellezza con la Parata Elettrica

-16:40 Premiazione Solar Champions League, classifica nazionale delle squadre di autoconsumo collettivo.

-17:20 Preparazione della Parata Elettrica e distribuzione Gelato Solare. Distribuzione del gelato solare in omaggio a tutti i presenti mentre i veicoli si preparano per la parata.

-18:00 Parata elettrica in pista nel circuito di Santa Monica – Misano World Circuit I mezzi elettrici dei partecipanti sfilano sul circuito per lanciare il segnale della rivoluzione silenziosa dell’energia condivisa

-18:30 Saluti e check-out

Conduce l’intera giornata, Simona lannessa (Giornalista eTV)

LEGGI anche Il teslaro e la guerra fra Musk e Trump: “Perderanno entrambi” e guarda la VIDEO intervista al professor Leonardo Setti

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –L