Le colonnine vanno segnalate, come i distributori

Le colonnine vanno segnalate, esattamente come si fa per i distributori di benzina, perché non lo fanno? È la domanda di Pietro, un neofita dell’auto elettrica. Ricordiamo che il nostro indirizzo mail è info@vaielettrico.it

“Da quattro mesi sono proprietario di una auto elettrica. Nei pochi viaggi di lavoro ho voluto provare sulle lunghe percorrenze i reali vantaggi (tengo a dire che ho anche una a benzina e una diesel) che si hanno a scapito di qualche contrattempo, che però avevo già messo nel conto. La domanda che faccio (a parte la ricarica nel box che ho è quindi mi avvantaggia rispetto a chi è costretto a caricare in casa) è questa. Come mai nei cartelli stradali dei distributori di benzina e gasolio e autostradali non venga evidenziato, oltre che l’eventuale GPL e metano, anche la ricarica per le Bev? Mi pare una cosa di una semplicità inaudita ma, le cose semplici in Italia non sanno da fare (Manzoni). Saluti e grazie per eventuale risposta“. Pietro Milano

Nelle Free to X in autostrada la segnalzione c’è, per il resto…

Risposta. Per la verità la più diffusa rete di ricarica autostradale, Free to X, segnala regolarmente le sue colonnine nei cartelli in cui sono descritte le dotazioni delle stazioni di servizio. Forse gli avvisi potrebbero essere più vistosi, ma basta fare attenzione nell’avvicinamento per verificare se la colonnina c’è o meno. In generale, comunque. è vero che le ricariche sono segnalate meno efficacemente delle pompe di benzina. C’è la convinzione che la ricerca della colonnina si faccia sulle app dedicate e non con la segnaletica tradizionale. È anche vero, però, che chi guida non dovrebbe fare attenzione a schermi di alcun genere e far presente che si è in prossimità di una ricarica è sicuramente un aiuto in più.