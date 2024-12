Le colonnine sono sufficienti? Non direi proprio: Marco sostiene che le ricariche attuali bastano solo sulla carta. Nella realtà sono spesso inservibili. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Le colonnine sono sufficienti? Tra chi ci parcheggia e le plug-in ricarica lunga…

“Vi seguo da tempo e in genere concordo con quel che scrivete. Non sempre, però. Nelle risposte ai lettori ripetete spesso che in Italia le colonnine ci sono, in numero più che sufficiente, e che il problema è solo il prezzo eccessivo della ricarica.

Su questo secondo aspetto non posso che concordare, sul primo sono in disaccordo. Dovreste dire che le colonnine sono sufficienti sulla carta, mentre nella realtà non lo sono affatto. O meglio: lo sono sempre meno. Vivo nei dintorni di Modena e spesso raggiungo il centro-città per ragioni di lavoro. Trattandosi di impegni di un paio d’ore, lasciavo l’auto nelle ricariche Hera dentro o appena fuori dal centro. Ma da diversi mesi è sempre meno possibile: le ricariche sono occupate per ore e ore da auto ibride plug-in o da auto termiche parcheggiate, senza rispetto per le esigenze altrui.

La foto che allego è stata scattata in una stazione accanto al parco cittadino. La Smart sulla destra non è elettrica e mi ha impedito di ricaricare (dopo avere superato altre due ricariche con entrambi gli stalli occupati). Oltretutto voi segnalate spesso i casi di colonnine installate e mai attivate, o fuori servizio. Non credete che, in un Paese di menefreghisti come il nostro di colonnine ne servirebbe se non il doppio almeno il 50% in più?”. Marco Bertelli

Risposta. L’obiezione è sensata. Sulla carta, in rapporto al numero di auto ricaricabili in circolazione, le colonnine sarebbero più che sufficienti. Già a fine settembre avevano superato quota 60 mila, come mostra l’infografica di Motus-e qui a destra. In due anni il numero di colonnine praticamente è raddoppiato, con una crescita superiore al numero di auto con la spina in circolazione.

Ma quante di queste sono effettivamente disponibili? Tra abusivi della ricarica, guasti, problemi di attivazione e chi più ne ha più ne metta, si rischia di superare di poco la metà. Cosa che non accade negli altri Paesi, dove il vizietto di parcheggiare davanti alle colonnine è molto meno diffuso. Noi continuiamo a pensare che chi gestisce le reti di ricarica, e perde clienti e soldi per i problemi elencati, dovrebbe attivarsi maggiormente per contrastare questi problemi.

E comunque, guardando il trend degli ultimi due anni, si è puntato soprattutto sull’installazione di ricariche fast e super-fast. Trascurando un po’ le AC, cruciali per le esigenze di clienti come Marco. Certo che se le Polizie Locali si decidessero una buona volta a sanzionare chi usa le ricariche come parcheggio…

