Le colonnine? Si spengono a cena, riavvio all’una di notte







Colonnine che si spengono dalle 21 all’una di notte. Se soggiornate a Marina di Grosseto, dimenticate l’accoppiata cena e ricarica: non funziona. Bisogna aspettare la notte fonda per trovare attive le due colonnine – quelle della foto di apertura – segnalate da Antonio Pellegrini su VaiElettrico Discussioni & Consigli, il gruppo Facebook dove ha denunciato la carenza di servizi nella frazione balneare di Grosseto, una località di mare della Maremma toscana.

Nella frazione balneare colonnine a metà servizio o riservate ai soci del porto

Il funzionamento a singhiozzo delle due colonnine non è una curiosità: in una località con molte prese potrebbe essere un problema relativo, ma qui diventa il segno evidente di un disservizio in una destinazione turistica. E non solo. «A Marina di Grosseto, cinquemila macchine nel periodo estivo, queste sono le uniche colonnine di ricarica, dal 2025. L’interruzione serale per insufficienza della rete?» chiede Antonio. La domanda è sua, ma è anche quella di tutti gli e‑drivers: oltre alle colonnine, è carente la rete stessa. E così la volontà degli operatori privati viene messa a dura prova da un sistema elettrico che non regge.

A dire il vero c’è un’altra colonnina, e si trova nel porto. Un’iniziativa ottima e lodevole, ma come sottolinea il nostro lettore e si legge nella foto, è riservata «ai proprietari dei posti barca, che poi sono seicento, quindi siamo alle solite». Un sottodimensionamento del servizio, anche se a Grosseto città ci sono altre colonnine. «Ma dista dodici chilometri».

E per concludere la carrellata Antonio ci mette a disposizione la foto qui sotto, commentando: «Possiamo aggiungere anche questo repertorio archeologico, di epoca etrusca, mai entrata in funzione».

Siamo alle solite: un Paese ricco di colonnine, ma spesso vandalizzate, a volte mai avviate e in alcuni casi installate in posti improbabili.

Ma si possono investire in località deserte per 8/9 mesi l’anno

Antonio si appella giustamente al diritto alla ricarica. Ma anche gli e‑drivers si interrogano sulla sostenibilità economica di investire in località che per gran parte dell’anno restano deserte: i “non luoghi” dell’antropologo Marc Augé, più attraversati che vissuti. «Secondo voi, in una zona prettamente turistica che fuori stagione è abitata da quattro gatti, vanno a spendere centinaia di migliaia di euro per ricaricare dieci elettriche solo per il mese di agosto? A voi sembra un investimento da fare?».

La riflessione di Manuele è legittima. Ma se mancano i grandi operatori, la soluzione è nelle mani degli imprenditori turistici che, soprattutto in un contesto di crescita delle elettriche, possono farsi carico dell’esigenza di questa fetta di visitatori. Proprio come hanno fatto i gestori del porto oppure come propone Vittorio Marletto: «qualche furgone o container per la ricarica estiva. Che poi finita la stagione balneare si sposta altrove».