Le colonnine le smontano quando c'è la sagra o qualsiasi altra manifestazione. È quel che accade in un Comune dell'ascolano, Castorano, come ci segnala un lettore. Pensavamo di averle viste tutte, e invece…

Le colonnine le smontano, ma poi si dimenticano di rimetterle…

“Seguo i vostri servizi ormai da qualche anno e vorrei complimentarvi con voi per tutto quanto pubblicate. Molti articoli informativi sono utilissimi a persone che come me possiedono un’auto elettrica. Oltre che a sensibilizzare circa il corretto utilizzo degli stalli per veicoli elettrici. A tal proposito vorrei segnalarvi un nuovo metodo creato dal mio Comune per rendere le colonnine non fruibili ad eventuali utilizzatori. Il metodo è di smontarle in occasione di una manifestazione locale. Così facendo non si è dato adito a quelli che lamentano la non fruibilità a causa di interdizione degli spazi utilizzati ad altri scopi (Fiere, mercati, manifestazioni, ecc). Il Comune ha scelto quindi di disinstallarle per poi reinstallarle successivamente. Peggiorando in tal modo la fruibilità degli impianti che poteva essere limitato al solo giorno della manifestazione, mentre invece ormai è da circa un mese che le colonnine sono assenti e non si ha contezza di quando verranno reinstallate. Complimenti vivissimi a coloro che hanno pensato a questo escamotage. Segnalo anche come in loco non vi sia alcuna indicazione circa l’uso esclusivo degli stalli in favore di veicoli elettrici. Cosicché i parcheggi erano e sono costantemente occupati da altri veicoli a combustione tradizionale. Pietro Angelini

Non c’era un luogo per installare quelle belle ricariche?

Risposta. Siamo senza parole: pensavamo di averle viste tutte e invece…Nella delibera del Comune di Castorano, otto pagine in burocacratese, è descritta tutta l’operazione di smontaggio. Motivo: sgombrare il terreno (letteralmente) per far svolgere un’importante manifestazione, la V’Vtella. Con affidamento a una ditta locale e reltivo prezzo, peraltro piuttosto modesto (366 euro). Non di permettiamo di discutere il valore della V’Vtella, che a quanto pare richiama visitatori anche da altre località. Ma una domanda, questa sì, ce la permettiamo: non c’era altro luogo per installare quelle belle colonnine e lasciarle funzionare tutt’anno?

