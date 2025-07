Le colonnine ci sono, perché non le attivano? Emanuele, un lettore, cita il caso di Cagliari, con ricariche installate già a fine 2024 e ancora non operative. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Le colonnine ci sono, ma perché tanto tempo per renderle operative?

“Vi leggo con interesse quasi quotidianamente e apprezzo molto il vostro stile preciso, spesso ironico e mai banale. Da circa due anni, in famiglia, siamo felici possessori di una BMW IX1 e una 500e. Scelta fatta anche in considerazione del fatto che c’è una colonnina Enel x-way a circa 300m da casa e 10m dal posto di lavoro: elettrizzante! Nell’ultima metà del 2024 abbiamo visto comparire diversi cantieri in città. A dicembre diverse nuove colonnine (ancora di Enel) erano pronte, tra queste una era a meno di 50m da casa: comodo! Siamo arrivati a luglio, queste colonnine non sono ancora attive. Ho chiamato il Servizio clienti, che però non ha saputo spiegarmi il perché, né darmi una stima sulla data di attivazione: perplesso! “. Emanuele Serra

Problema comune a tutta Europa, la Spagna ora prova ad accorciare

Risposta. I tempi di attivazione delle colonnine sono lenti un po’ ovunque, non solo in Italia, come ci ha rivelato il n.1 del settore ricariche di Volksswagen Group, l’italiano Giovanni Palazzo. Adesso poi l’attesa sembra allungarsi ulteriormente con le cautele che i principali gestori stanno prendendo per evitare i furti del rame contenuti nei cavi delle colonnine. Ma c’è un Paese in Europa che si sta muovendo con decisione per accorciare i tempi di attivazione, insopportabilmente lunghi: la Spagna. Alle aziende verrà concesso un massimo di 80 giorni per collegare le ricariche alla rete. Giorni che si riducono addirittura a 5 nel caso di collegamenti a bassa tensione. Questa tempististica, molto stringente, è prevista nel Regio decreto legge 7/2025: non è chiaro, nella procedura di installazione, da quando scattano questi limiti così stringenti, che peraltro riguardano anche una grande azienda come Endesa, che fa parte del gruppo Enel. Vedremo nei prossimi mesi se la norma, che mira ad arrivare a breve a 59.430 punti di ricarica (+30%), avrà successo.