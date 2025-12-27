Le colonnine alle Poste? “Attivate e subito inaccessibili”

Le colonnine alle Poste funzionano, ma in buona parte le hanno rese subito inaccessibili. Succede a Lagosanto, Ferrara, come ci seganala un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Le colonnine alle Poste (di Plenitude) funzionano, ma non puoi usarle

“Vi scrivo per segnalarvi un’altra assurda situazione presso l’ufficio postale di Lagosanto, in provincia di Ferrara. Finalmente erano state attivate da Plenitude 3 colonnine in AC che rientravano nel progetto Polis delle Poste. Ebbene, il 26 dicembre mi reco presso gli stalli per ricaricare e qui la sorpresa. Come si vede dalle foto, davanti alle colonnine, hanno montato una struttura provvisoria a causa della chiusura temporanea dell’ufficio postale. Risultato: colonnine parzialmente accessibili, volendo si riesce a ricaricare al massimo 2 auto. Mi pare veramente una situazione paradossale e una mancanza di rispetto, anche nei confronti dei gestori delle colonnine. Ho segnalato la cosa a Plenitude, che mi ha chiesto anche le foto delle colonnine. Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente“. Marcello.

Risposta. Non conoscendo la zona, non siamo in grado di dire se ci fossero location alternative in cui ospitare la struttura provvisoria. Diciamo che spesso gli stalli delle ricariche sono i primi ad essere requisiti in caso di necessità. In questi occasioni sarebbe almeno corretto segnalare per quanto tempo alcune colonnine resteranno inutilizzabili. In loco e sulle app, dato che ci par di capire che neppure Plenitude fosse al corrente dell’inaccessibilità. Ciò detto, senza togliere a Poste Italiane il merito di avere installato ricariche in un grande numero di di filiali in tutta Italia.