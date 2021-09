Le citycar EV costino meno, avverte Jato, o la Cina ci invade

Le citycar EV costino meno. Il rischio, in caso contrario, è che i costruttori cinesi facciano un sol boccone del mercato europeo, avverte Jato Dynamics.

Le citycar EV: solo in Cina prezzi competitivi

Continua a far discutere un report pubblicato da una società di consulenza autorevole come Jato. Il focus è sulla dinamica dei prezzi: le auto elettriche europee sono in genere molto care, spesso inavvicinabili per le masse. Per continuare a fare profitti e annacquare il costo delle batterie, molti big (Volkswagen in testa) hanno puntato tutto sui Suv. Rimandando la produzione di citycar a batterie al 2025 e oltre, quando il costo delle celle scenderà. In Cina è accaduto l’opposto: col passare degli anni le EV sono divenute sempre meno costose, con una media dei prezzi ormai vicina a quella delle auto tradizionali. Dal 2011 un calo addirittura del 47%. Tutt’altro trend in Europa(+28%) e negli Stati Uniti (+38%). “Oggi, i consumatori in Cina possono acquistare un veicolo elettrico nuovo di zecca per l’equivalente di soli 3.700 euro“, avverte Jato. In Europa la più economica è la Dacia Spring, a 19.900, prezzo che in Italia scende sotto i 10 mila solo rotttamando una vecchia auto.

La piccola Hong Guang è già la 2° EV più venduta al mondo

In realtà qualche campanello d’allarme sta scattando anche all’interno delle Case. Il report cita Ye Qi, membro del consiglio per la sostenibilità di Volkswagen, secondo cui i produttori europei rischiano guai se non affronteranno il problema- prezzo. “Se non creano veicoli elettrici più convenienti, corrono il rischio di perdere il loro vantaggio sul mercato interno a vantaggio dei concorrenti cinesi“. Ma l’impressione è che il focus dell’industria europea sia altrove, verso veicoli più costosi. Un’analisi di Forbes cita invece Koketso Tsoai, analista auto di Fitch Solutions, secondo il quale il boom del mercato delle piccole auto elettriche in Cina è legato all’impegno nello sviluppo di una tecnologia di batterie più economiche. E il successo di citycar come la Hong Guang MINI EV, la seconda elettrica più venduta al mondo, consente di accumulare un’esperienza che potrebbe rivelarsi uno straordinario vantaggio competitivo. In Europa questa macchinetta si chiama FreZe Nikrob EV, e i primi esemplari hanno cominciato a far capolino in Spagna, Francia e anche Italia.