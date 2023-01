Le bugie de La Verità sul flop dell’elettrico. Un lettore, ci segnala una nuova intemerata, dal titolo “Tre nuove sberle all’ideologia dell’auto elettrica“.

Tre (presunte) sberle all’ideologia delle auto a batterie, un fenomeno da baraccone

“Ho visto su Facebook rilanciato un articolo del giornale di Maurizio Belpietro, La Verità. Con un duro attacco all’auto elettrica, trattata alla stregua di un fenomeno da baraccone. Si fa riferimento a tre accadimenti che confermerebbero che si tratta sostanzialmente di un flop, sostenuto solo dall’Unione Europea contro ogni logica. Mi ha colpito anche il fatto che i commenti in calce all’articolo erano ancora più aggressivi nei confronti della tecnologia dell’elettrico. Vorrei conoscere il vostro parere, sapendo che di solito mantenete toni un po’ più equilibrati“. Paolo Predieri

Le bugie de La Verità: British Volt, Tesla, Davos…

Risponde Mauro Tedeschini. Già il termine “ideologia” usato in questo contesto ci fa orrore. In Italia c’è il vizio di buttare tutto in politica, devi schierarti sempre di qua o di là, destra o sinistra in perenne contrapposizione. Ma l’auto elettrica non è un partito: è un’evoluzione tecnologica con la quale tutto il mondi si sta misurando, con tante incognite, ma anche tante speranze. Non ultima quella di viaggiare in modo molto più sostenibile. Ma vediamo brevemente queste tre presunte sberle che proverebbero il flop delle EV. La prima: “In Inghilterra fallisce il colosso delle batterie“. Si tratta di British Volt un progetto con alle spalle un investitore molto traballante, a cui la Brexit ha dato il colpo di grazia. Del resto quanti stabilimenti di auto termiche hanno chiudono senza che se ne ricavi che le motorizzazioni tradizionali sono finite? Seconda sberla: “Tesla ammette gli spot ingannevoli”. Nessuno spot, ma un video del 2018 che riguardava non l’elettrico, ma la guida autonoma. Terza sberla: a Davos si boccia la transizione-lampo. Pareri legittimi, ma certamente non una sberla. Ma di che parliamo…?