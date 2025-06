Le bufale che girano (d’estate) sugli automobilisti elettrici

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le bufale che girano (d’estate) su noi automobilisti elettrici: se resti i coda ti si scarica la batteria, le colonnine non ci sono…Marco fa un riassunto dei luoghi comuni più frequenti. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Le bufale che girano (1) Se resti in coda ti si scarica la batteria…

“S i avvicina l’estate e, come ogni anno riceverò messaggi su whatapp dai miei amici, che vogliono prendermi in giro per la mia scelta verso la mobilità elettrica. In particolare quello di automobilisti elettrici in autostrada soccorsi da altri automobilisti, perché bloccati nel traffico. E che non possono tenere il condizionatore acceso per non rimanere a piedi con la batteria scarica.

Per ben tre volte mi è successo di restare fermo nel traffico con il condizionatore acceso a causa dei rallentamenti in autostrada durante il recente ponte del 2 giugno. Ebbene, non solo la batteria non si è scaricata, ma sono arrivato a casa oppure alla prossima ricarica con più energia del solito in batteria, perché l’auto elettrica con continui rallentamenti recupera energia.

Le bufale che girano (2) Non ci sono colonnine, altra balla colossale…

Altra balla colossale che si sente dire: non ci sono abbastanza colonnine. Per motivi di lavoro recentemente sto percorrendo l’autostrada da Roma a Civitavecchia, non ho mai avuto problemi di ricarica, le colonnine sono sempre semi vuote. Addirittura per risparmiare sulla ricarica esco dall’autostrada e ricarico al centro commerciale La Scaglia a Civitavecchia.

Qui ci sono 20 colonnine di ricarica di Electrip, di cui 10 Hpc recentemente installate e altre 10 in AC già presenti. Inoltre ho visto altri 8 punti di ricarica veloce di Atlante, che devono essere ancora attivati, perché non li ho trovati su nessuna applicazione. Poco più distante ce ne sono altri 6 fast di Ewiva ed Enel X. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta, ma tranne la mia auto intenta a ricaricare, praticamente tutte le altre o sono vuote o c’è solo un’altra vetture in carica. Nonostante i prezzi molto convenienti di Electrip.

Ma purtroppo non mancano i maleducati anche tra noi

Infine vorrei fare un appello agli altri automobilisti elettrici. Quando troviamo uno stallo occupato da un’automobile termica, spesso ci rimaniamo delusi e sconcertati. Ma la cosa peggiore è subire la medesima cosa da un proprietario di un’auto elettrica. Mi è successo a Vada, provincia di Livorno: un proprietario di Tesla mentre caricava aveva occupato due stalli, impedendomi di utilizzare il secondo.

Di fronte alle mie rimostranze si è giustificato dicendo che l’altro punto di ricarico era guasto. Cosa non vera, primo perché ci aveva caricato nei giorni addietro, ma soprattutto quando è andato via ho caricato normalmente proprio da quel punto che lui asseriva essere guasto. Purtroppo l’abito non fa il monaco e possedere una auto elettrica non ci rende più educati. Un saluto “. Marco Di Paola

Risposta. I luoghi comuni sono duri a morire e purtroppo i social rilanciano all’infinito le leggende metropolitane più strampalate. A noi è capitato che un signore che aveva parcheggiato l’auto accanto alla nostra in ricarica la spostasse dicendoci: “Mi dicono che spesso quando le ricaricate possono prendere fuoco…“. Quanto alla maleducazione di altri automobilisti elettrici, la cosa non ci sorprende: non abbiamo mai pensato di essere migliori o peggiori di altri. E i menefreghisti abbondano anche tra chi guida un’auto a batterie.