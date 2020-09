Le BMW sbagliate per la Polizia sbagliata: scandalo!

Le BMW sbagliate per la Polizia sbagliata, che scandalo! Il Los Angeles Police Department (LAPD) si è liberata di una flotta di i3, acquistate a partire dal 2016.

Le BMW sbagliate, scelta più simbolica che razionale

La notizia da una settimana sta facendo il giro del mondo, cavalcata sui social dall’esercito mondiale dei detrattori dell’auto elettrica. Sarebbe, a loro dire, l’ennesima dimostrazione che la mobilità a batterie è un bluff che finisce per costar caro a chi ci investe il suo denaro. Come la Polizia di Los Angeles, appunto, che negli anni scorsi ha via via inserito 200 BMW i3 nelle sue flotte di pattuglia.

Diciamolo subito: un acquisto avventato, con modelli dotati di batterie da 22 kWh e quindi con un’autonomia ridicola per i poliziotti in servizio. C’è auto elettrica e auto elettrica: queste i3 fanno parte della prima generazione della BMW a batterie, adatte solo per piccoli spostamenti quotidiani. Ma il vento della sostenibilità, che soffia forte in California, indusse il LAPD ha una scelta molto simbolica e poco razionale. E ora, dopo anni di mugugni da parte dei poliziotti, le 200 BMW i3 sono finite nei saloni dell’usato della zona, tra cui una concessionaria ad Alhambra, nell’area di Los Angeles. E lì li ha scoperti un cronista di The Current Review, ovviamente senza più le insegne della Polizia.

I prezzi da 15 mila dollari a poco meno di 18 mila

In genere si tratta di veicoli che hanno percorso da un minimo di 8 mila miglia (circa 13 mila km) a un massimo di 21 mila (34 mila km). I prezzi, invece da un minimo di 15.190 dollari, per i modelli più datati, a un massimo di 17.868 per i più recenti. Tutti “ricondizionati” e con la garanzia sulle batterie (8 anni) per il periodo residuo.