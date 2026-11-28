Le BMW dei calciatori del Real? È elettrica una su tre, mentre la maggioranza della rosa resta fedele ai motori termici. E Mbappé…

Le BMW dei calciatori? Mbappé opta per la iX3

Tra i tanti privilegi di cui godono i giocatori famosi, c’è anche quello di scegliere l’auto nella gamma messa a disposizione dallo sponsor. Nel caso del Real Madrid, il club più vincente al mondo, il partner per le 4 ruote dal 2022 è la BMW, che dispone di tutte le motorizzazioni. I fortunati ad avere diritto all’auto erano 27 e la maggoranza ha optato per l’ibrido plug-in. Ma tra chi ha scelto l’elettrico puro c’è la stella del club spagnolo, Kylian Mbappé, che ha preferito la iX3. Auto con 805 km di autonomia, architettura da 800 volt, batteria da 108,7 kWh utili. E dimensioni e valore più contenuti rispetto ai macchinoni voluti dalla maggioranza dei compagni. Stessa scelta è stata fatta da due colleghi, an Diomande e Pitarch (tutti con la versione 50 Xdrive).

Elettrico anche Mourinho, con la iX

Tra gli altri giocatori che hanno optato per l’elettrico ci sono Vinícius Junior, Endrick e Carlos Espí hanno preferito (BMW i7, autonomia 727 km). Camavinga e l’allenatore José Mourinho hanno scelto la iX, mentre il capitano Valverde si è accontentato della più piccola iX2 xDrive30. Ma l’auto che ha avuto maggior successo non è elettrica: è il Suv ibrido XM, scelta da 15 giocatori, tra cui Bellingham, Courtois e Tchouaméni. Con un motore V8 a benzina associato a un motore elettrico, per una potenza cumulativa di 748 CV e 88 km di autonomia in elettrico. Altri due giocatori hanno optato per la M5 ibrida plug-in, mentre Marc Cucurella ha preferito la X7 M60i xDrive, con motorizzazione a benzina mild hybrid..

E la i3 di km ne fa 900: guarda il VIDEO-TEST