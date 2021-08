Le batterie passeranno da 400 a 800 Volt. Ecco perchè

Molte auto elettriche di ultima generazione stanno adottando batterie a 800 Volt. Perchè e con quali vantaggi ce lo spiega questo articolo di Emidio Paci. Istruttore di guida sicura e collaudatore, grande appassionato di automobili e fondatore del sito personale www.tuttoautomotive.it Paci inizia da oggi la sua collaborazione con Vaielettrico come tester ed esperto di tecnologia elettrica.

di Emidio Paci

Quando si pensa ad un’auto elettrica (BEV), non si può non pensare al suo cuore pulsante, che non è in assoluto il motore, ma la batteria. Dalla batteria dipende tutto, ovvero la potenza del motore elettrico, la velocità della ricarica, l’autonomia ed il peso dell’auto, quindi è il componente più importante da valutare e considerare, in fase di progettazione o prima di un acquisto.

Per comodità, in campo automobilistico, la capacità di una batteria al litio si misura in Kwh e non in milliAmpere, come accade ad esempio per le batterie dello smartphone.

La tensione nominale di una batteria al litio che equipaggia un’auto elettrica è per la stragrande maggioranza dei casi di 400 Volt, anche per le auto Tesla di “sua maestà” Elon Musk. Ma qualcuno ha già pensato di passare a batterie 800 Volt!

Perché le batterie a 800 Volt?

La prima auto elettrica stradale, ad adottare l’architettura della batteria al litio, a 800 Volt è stata la Porsche Taycan, ma già se ne registrano altre, come l’Audi e-tron GT e ci stanno lavorando marchi come Lamborghini, Ford, col Mustang Lithium, prototipo da 900 cv e 1355 Nm di coppia motrice e Kia, col modello EV6 di quest’anno.

Ma perché andarsi ad impelagare con una tensione così elevata? Vediamo.

La potenza elettrica e le leggi di ohm

Le motivazioni sono molteplici e di facile comprensione, se si hanno minime basi di elettrotecnica e si conoscono le leggi di ohm.

La potenza elettrica, in elettrotecnica, è il flusso di lavoro elettrico per unità di tempo, che si può identificare in una formula che in tanti conoscono: P=VxI, ovvero la Potenza è data dal prodotto della Tensione V con la Corrente I. Partiamo da questo per comprendere, come mai a breve, tutte le auto elettriche, monteranno batterie con tensione nominale di 800 Volt.

Oggi un’auto elettrica non può prescindere dalla velocità di ricarica e quindi dall’elevata potenza di ricarica in corrente continua, anche perché tra le colonnine pubbliche a disposizione, ce ne sono già tante con potenze da 150 a 350 Kw. Ultimamente e per i prossimi anni, Free to X, controllata di Autostrade ha installato e installerà su tutta la rete autostradale ogni 50 Km, molte colonnine fast charge, ultra rapide per capirci, da 350 Kw di potenza, in corrente continua ovviamente.

Quindi i progettisti se vogliono ottenere dalle batterie, più potenza di ricarica e quindi più velocità di ricarica e più capacità, quindi più autonomia, facendo riferimento alla formula di cui sopra, P=VxI, hanno due strade, abbassare la Tensione V ed alzare la corrente I oppure, alzare/raddoppiare la Tensione V e diminuire la Corrente I.

Ovviamente la scelta più corretta è la seconda, ovvero raddoppiare la Tensione V, in quanto se aumento la corrente è vero che aumento la potenza, in virtù della formula di cui sopra, ma è anche vero che avrò bisogno di cavi di sezione maggiore e con spessore dell’isolante importante, che aumentano sensibilmente il peso della vettura, inoltre un’intensità di corrente maggiore comporta una produzione fisiologica di calore che deriva dai cavi che si scaldano e quindi dispersioni, che abbassano l’efficienza. Raddoppiando la tensione nominale delle batterie a 800 Volt, invece, evito tutti questi problemi ed ottengo l’aumento della potenza di ricarica e della capacità della batteria desiderati.

E’ quindi importante, che la tensione nominale sia alta, per evitare di avere un impianto elettrico con dei cavi enormi da portarsi in giro. La sezione di un cavo, dipende dalla corrente che lo attraversa, quindi dal rapporto tra la potenza e la tensione(I=P/V), ne consegue che aumentando la tensione avrò una corrente più bassa e una resistenza maggiore, quindi un cavo di sezione più piccola; quindi grazie allo stratagemma dell’aumento della tensione nominale, si possono arrivare a risparmiare anche 20 kg di peso, con tutti i benefici correlati, perché i cavi sono più piccoli; e 20 Kg in meno su un’auto elettrica, dicono molto…

I campi elettromagnetici sono nocivi?

Molti di voi si chiederanno: queste elevate tensioni, non creano problemi di campi elettromagnetici nocivi per l’uomo? La risposta è no, si può stare tranquilli!

Da studi degli ultimi anni è emerso, che i campi elettromagnetici della maggior parte di auto elettriche analizzati, sono inferiori ad 1/10 dei valori limite, definiti in base a comprovati effetti sulla salute. Quindi non sono nocivi per le persone. Solo chi porta il pacemaker, deve evitare di stare molto vicino alle stazioni di ricarica super veloci a corrente continua. Ma dentro l’auto non ci sono problemi.

