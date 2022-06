Le batterie della mia MG posso usarle come accumulo?

Le batterie della mia MG ZS EV sono utilizzabili anche come accumulo per usi diversi dall’auto? Ce lo chiede Fiorenzo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Le batterie della mia MG sono da 77 kWh..

“Grazie alle vostre info, io e mia moglie ci siamo decisi al passaggio elettrico acquistando una MG ZS EV con batterie da 77kWh. Abbiamo un impianto da 4,5 kW e un fotovoltaico da 3,6 kW senza accumulo. L’inverter SolasEdge Hdwave SE3680H accetta una corrente DC massima di 10,5A e può erogare in AC fino a 16A. Visto il tipo di utilizzo dell’auto, vi chiedo se esiste un modo per impiegare l’auto in alternativa ai sistemi di accumulo tradizionali. Sarebbe un altro modo per rendere ancora più vantaggioso il passaggio all’elettrico. Cordiali saluti“. Fiorenzo Mazzarella

Le batterie della mia MG…/ Ecco la situazione

Risposta. La domanda è più che legittima: accumulatori di queste dimensioni e capacità sarebbero utilissimi anche per per un utilizzo statico. Con la possibilità di dare l’energia alla rete, alla casa o a qualsiasi altro utilizzatore in qualsiasi luogo. Anche in situazioni di emergenza, come i black-out e le calamità naturali, che purtroppo si susseguono con sempre maggior frequenza. Le Case auto ci stanno lavorando e qualche modello offre già questa possibilità. A settembre vi abbiamo raccontato il test fatto dallo YouTuber Matteo Valenza con la Hyundai Ioniq 5 (sopra il video): illuminare una tenda in un luogo isolato a 1.600 metri. E, sempre con l’energia stivata nell’auto, arrostire le salamelle su una griglia elettrica. Il tutto con un semplice adattatore con cui ci si si collega alle batterie, come se si avesse a disposizione un generatore.

Hyundai e Ford sono già ad utilizzi sui veicoli di serie

Un’altra marca che ha già reso disponibile questa tecnologia su un veicolo elettrico di serie è la Ford, ma solo per il pick-up F 150 in vendita negli Stati Uniti. L’idea in questo caso è di supportare i professionisti nel loro lavoro, evitando loro la necessità di trasportare generatori inquinanti e rumorosi per alimentare gli utensili. Con una potenza in uscita fino a 9,6 kW di potenza, l’F150 con la sua batteria da 131 kWh può anche alimentare una casa per tre giorni senza restrizioni. O anche fino a 10 giorni, con il supporto di eventuali pannelli fotovoltaici e razionamento. Al momento, però, non ci risulta che la sua MG sia dotata di ricarica bidirezionale. Programmi in questo senso sono stati annunciati dal Gruppo Volkswagen, per i veicoli basati sulla piattaforma MEB, e ancor prima dalla Nissan. La stessa Fiat svolge da tempo una sperimentazione con la 500 a Torino Mirafiori.

