Le batterie BYD sui moto-taxi elettrici in Africa

Il colosso BYD si allea con l’azienda ruandese Ampersand per lo sviluppo della mobilità elettrica su due ruote in Africa Orientale. Le batterie prestazionali del produttore asiatico alimenteranno i popolari moto-taxi africani in Rwanda e Kenya.

Per ora è stato siglato un memorandum d’intesa tra le parti, ma tutto fa pensare che la collaborazione tra uno dei maggiori produttori di batterie e veicoli elettrici al mondo come BYD e una realtà pioneristica nel settore delle due ruote green in Africa orientale come Ampersand vada presto in porto.

La partnership nasce dalla volontà di Ampersand – realtà che sta facendo passi da gigante nel settore africano delle moto elettriche (ancora “giovane” ma in rampa di lancio in diversi Stati) – di cercare un alleato affidabile per ampliare la propria flotta di moto elettriche. Mezzi che vengono utilizzati ogni giorno da centinaia di migliaia di motociclisti-taxi in Rwanda e Kenia dove Ampersand opera.

Moto-taxi green in Africa?

I servizi di trasporto di questo tipo – noti localmente come “Boda Bodas” – svolgono da sempre un ruolo cruciale negli spostamenti quotidiani delle persone, in particolare nelle aree urbane dove la congestione del traffico è un problema significativo. Forniscono anche lavoro a milioni di moto-taxisti, offrendo quindi un’opportunità economica in regioni dove il tasso di disoccupazione è molto alto.

Ampersand in questo settore ha scelto di cavalcare l’onda del cambiamento fin dalla sua nascita (nel 2016), decidendo di produrre moto a zero emissioni, vedendoci una valida alternativa economica e sostenibile alle tradizionali moto con motore a combustione interna, prevalenti in tutto il continente.

Un’ambizione ha portato a risultati concreti, se è vero che Ampersand oggi è un punto di riferimento per l’industria dei moto-taxi dell’intera regione, che fa affidamento su questi veicoli per sostenersi.

Batterie BYD per crescere

BYD entra in scena quando l’azienda di Kigali decide di incrementare ulteriormente la produzione dei suoi veicoli elettrici, cercando un partner affidabile che gli procuri un elevato numero di batterie prestazionali. Da qui l’intesa con il colosso asiatico, le cui celle al litio-ferro-fosfato di ultima generazione sono considerate tra le più sicure e resistenti sul mercato.

BYD, che da tempo rifornisce di batterie diversi altri marchi, ha quindi scelto di accettare l’accordo, per provare a migliorare l’offerta di Ampersand in termini di qualità e quantità, entrando così nel mercato africano. Con evidenti tornaconti economici, certo, ma anche nell’interesse, comune, di rendersi partecipe dello sviluppo di una mobilità urbana più green in questa parte del mondo.

Un’area dal potenziale enorme, considerando che i motocicli commerciali alimentati da motori a combustione interna sono decine di milioni e c’è quindi ampio spazio per puntare sulla strada dell’elettrificazione. Dimostrandone i benefici in primis ai moto-taxisti locali, inclusi i risparmi sui costi di carburante e manutenzione. Elemento non secondario per chi vive di questo lavoro.

La collaborazione serve agli ambiziosi obiettivi di produzione di Ampersand, che intende sfruttare la tecnologia avanzata delle batterie BYD per produrre 40.000 moto elettriche entro la fine del 2026. Vale a dire, la più massiccia flotta di due ruote green dell’Africa Orientale.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –