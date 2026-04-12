Le batterie al sodio fanno progressi: parità di costo con il litio entro il 2028













Le batterie agli ioni di sodio potrebbero raggiungere la parità di costo con quelle tradizionali al litio entro due anni. È quanto sostiene Hina Battery Technology, azienda cinese pioniera nel settore, secondo cui il rapido calo dei costi del sodio e le pressioni al rialzo sul litio stanno accelerando la convergenza. Nel frattempo, i primi test su camion pesanti danno risultati sorprendenti: fino al 20% di autonomia in più rispetto alle batterie tradizionali.

La soglia del 2027 viene indicata come momento chiave: è lì che le curve di costo delle due tecnologie dovrebbero incrociarsi. Attualmente, le batterie al litio in Cina hanno prezzi compresi tra 0,3 e 0,5 yuan/Wh (0,037-0,062 euro/Wh), mentre quelle al sodio sono poco più costose (0,5-0,7 yuan/Wh). Ma il gap si sta riducendo rapidamente e, secondo le previsioni, potrebbe chiudersi nel giro di due anni.

Entro il 2028, infatti, si prevede una sovrapposizione completa dei range di prezzo, condizione necessaria per una diffusione su larga scala. Per il settore, questo significa una possibile alternativa concreta al litio, soprattutto in applicazioni dove il costo è determinante, come lo stoccaggio energetico e i veicoli commerciali.

I test riusciti sui camion elettrici

I dati più interessanti riguardanti l’efficienza di questa nuova tipologia di batterie arrivano dai test su mezzi pesanti. Hina Battery Technology ha infatti presentato i risultati ottenuti su camion elettrici alimentati con celle al sodio “Haixing”, evidenziando:

Fino al 20% di autonomia in più rispetto a equivalenti al litio

rispetto a equivalenti al litio Consumi inferiori del 15% per chilometro

Oltre 8.000 cicli di ricarica rapida

Funzionamento tra -40°C e +60°C, con oltre il 90% di capacità mantenuta a -20°C

Questi numeri suggeriscono che la tecnologia non è più confinata ai laboratori, ma sta entrando nelle prime fasi di applicazione commerciale.

Una filiera industriale in accelerazione

Uno dei limiti storici delle batterie al sodio è la densità energetica inferiore rispetto al litio. Tuttavia, i progressi sono evidenti anche qui. Per esempio, CATL ha già annunciato una piattaforma al sodio con circa 175 Wh/kg, mentre Hina Battery Technology punta a superare i 180 Wh/kg nei prossimi anni.

Numeri che iniziano ad avvicinarsi alle batterie al litio LFP, rendendo il sodio sempre più competitivo.

Non è poi solo una questione tecnologica. Anche sul piano industriale, la crescita è significativa. Dopo il 2028, in Cina la produzione di batterie al sodio potrebbe raggiungere centinaia di GWh. Questo perchè diversi player stanno accelerando in materia: oltre a CATL anche BYD lavora su cicli di vita fino a 10.000 ricariche; BAIC ha sviluppato prototipi con ricarica in circa 11 minuti, e poi stanno nascendo partnership industriali come quella con JAC Motors che spingono l’integrazione nei veicoli commerciali.

Implicazioni per Europa

Per il mercato europeo, le batterie al sodio rappresentano una prospettiva interessante ma ancora incerta nei tempi. La loro principale forza – l’assenza di litio – potrebbe ridurre la dipendenza da materie prime critiche, tema centrale anche per l’UE.

Nel breve periodo, è più probabile vedere queste batterie in applicazioni stazionarie e nei veicoli commerciali, piuttosto che nelle auto private. Tuttavia, se le promesse su costi e prestazioni verranno confermate, il sodio potrebbe diventare un elemento chiave nella transizione energetica.