Le batterie al litio? “Possono durare un secolo”. Parola di un’autorità in materia, Jeff Dahn, ingegnere e docente universitario canadese. Lavora “alla batteria che non morirà mai“, alimentando un’auto almeno per un milione e mezzo di km.

Le batterie al litio? Possono durare più di un milione e mezzo di km

Dahn è uno dei pionieri delle batterie agli ioni di litio, ora di uso comune in tutto il mondo nei dispositivi come laptop, automobili e telefoni cellulari. Più che sulla capacità di accumulare molta energia, le sue ricerche puntano sulla durata delle celle, per rendere le EV sempre più economiche nel loro ciclo di vita. La celle che il suo team ha presentato già nell’ottobre 2020 sarebbero in grado di resistere addirittura a 10.000 cicli. Mentre molti veicoli elettrici di oggi hanno batterie che possono gestire solo 800-1.000 cicli, circa 320.000 km. In pratica, sarebbero le batterie a sopravvivere all’auto, non il contrario: “Pensiamo che le batterie agli ioni di litio possano durare per un secolo con la giusta chimica“, ha spiegato al ‘Financial Post’. “Il problema è il tempo. Qualcuno dovrebbe monitorare le prestazioni della batteria dall’inizio alla fine, per 100 anni, e vivere così a lungo.…”.

Un contratto in esclusiva firmato con Tesla

Il gruppo di ricerca di Dahn è finanziato esclusivamente da Tesla (contratto di 5 anni) e dal Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC). Oltre che da vari premi che vengono riconosciuti al prof in Canada e negli Stati Uniti. Batterie di così lunga durata sarebbero fondamentali anche per convertire il settore dei trasporti professionali (dai taxi e ai furgoni in su), ancora diffidente. Si tratta di un business in cui la sostituzione del veicolo avviene dopo chilometraggi più alti rispetto ai privati e il timore che le batterie perdano capacità è ancora un freno. Ma se la durata fosse addirittura superiore al milione e mezzo di km il problema non sussisterebbe più. Purtroppo la maggior parte degli scienziati lavora sulla capacità, più che sulla durata: “Non ci sono altri gruppi accademici al mondo che lavorino allo sviluppo di celle che durino decenni o più“, lamenta Dahn. “La maggior parte è alla ricerca di un rapido successo, con un saggio su Science o Nature. Noi no, stiamo cercando di fare davvero la differenza con qualcosa di utile”.

Le batterie al litio anche per combattere il climate change

Elon Musk crede molto nelle ricerche di Dahn. E vuole vedere queste batterie alimentare presto una flotta di taxi a guida autonoma, come test. Ma il prof vede queste batterie anche come un mezzo per risolvere la crisi energetica e mitigare gli effetti del climate change. “Se pensi di liberarti dai combustibili fossili, che cosa utilizzerai per l’accumulo di energia? Devi usare le auto: ecco dove sono le batterie, sono in macchina”. Nella visione del futuro di Dahn, le auto elettriche fungono da dispositivi di accumulo di energia rinnovabile. “Devi essere in grado di immagazzinare energia per quando il vento non soffia e il sole non splende“, dice. Dotate di batterie da milioni di miglia a lunga durata, le auto elettriche del futuro saranno piene di energia inutilizzata. Quando l’auto è parcheggiata, di notte, l’energia in eccesso può essere reindirizzata alla rete per alimentare case, edifici e qualsiasi altra cosa collegata alla rete. Anche per questo spera di finalizzare una batteria che possa durare diverse migliaia di cicli di ricarica.

