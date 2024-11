Le batteria al litio di FAAM nei sommergibili della Marina

Seri Industrial fornirà alla controllata di Fincantieri Power4Future le batterie al litio che equipaggeranno i sommergibili di nuova generazione per la Marina militare italiana. E’ un contratto del valore di 101 milioni di euro che garantirà all’azienda controllata dalla famiglia Civitillo un significativo balzo dei ricavi. Tanto che il titolo, quotato alla Borsa di Milano, ha fatto un balzo del 7,7% circa.

Accordo da 100 milioni fra Seri Industrial e Fincantieri

Seri Industrial S.p.A è un gruppo diversificato a cui fa capo Fib- FAAM che a Teverola, in Campania, ha avviato una fabbrica pilota di batterie litio-ferro-fosfato (LFP) da 0,8 GW di capacità produttiva annua. Sempre nel sito ex Indesit di Teverola ha in costruzione anche una gigafactory di batterie per accumulo statico e autotrazione con una capacità di 8 GW annui.

Sarà il primo e unico grande impianto di batterie realizzato in Italia grazie ai contributi pubblici italiani ed europei. L’altissimo standard tecnologico, qualitativo e di sicurezza richiesto dal contratto di fornitura a Fincantieri testimonia del livello di eccellenza raggiunto da FAAM.

L’annuncio segue quello dell’ accordo con Eni per realizzare un impianto innovativo a Brindisi destinato a sviluppare la filiera delle batterie litio-ferro-fosfato di nuova generazione per applicazioni storage (ESS) e per mobilità elettrica industriale e

commerciale (leggi).

E nella plastica riciclata una fabbrica con Unilever

Seri Industrial rafforza anche la sua capacità produttiva nel settore delle plastiche, presidiato dalla controllata P2P. Realizzerà una nuova unità produttiva a Pozzilli (Isernia, Molise) per la produzione di materie prime plastiche riciclate da recupero di imballaggi post-consumo (Post-consumer resyn – PCR) necessari alla realizzazione di imballaggi in plastica di nuova vita.

Il progetto prevede investimenti complessivi pari a circa euro 109 milioni, agevolati con risorse del MIMIT per circa euro 82 milioni (di cui 30 milioni di contributo a fondo perduto ed euro 52 milioni di finanziamento agevolato). Dopo un incontro al MIMIT, P2P S.r.l. ha confermato la volontà di avviare in tempi brevi il piano di investimenti al fine di imprimere una decisiva accelerazione alla implementazione del progetto. P2P si è impegnata a fornire le nuove plastiche da imballaggio riciclate al colosso multinazionale Unilever, che detiene una partecipazione nella società.

