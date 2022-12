Le auto sportive con l’elettrico non han più senso?

Le auto sportive con l’elettrico non hanno più senso? È la provocazione che ci lancia Alessio, un lettore: “Con queste accelerazioni, che bisogno c’è di…”?

La riflessione mi è partita vedendo la 500e Abarth…

“Pur essendo da sempre appassionato di tecnica, non sono mai stato veramente appassionato di auto. Non ho mai avuto un’auto “dei sogni” (la Volvo 740 bordeaux parcheggiata sotto casa, che da adolescente ammiravo affascinato, non vale). Guidare non mi piace neanche tanto. Ma, pure in questo contesto, l’aver preso un’elettrica (Zoe 135, nel 2021) ha rivoluzionato le mie connessioni cerebrali riguardo l’auto. Non più oggetto caldo, sporco, rumoroso e inefficiente, ma un “gingillo” costruito in modo ultra-complesso perché alla fine sia tutto più semplice. Niente pistoni, attriti (superflui e necessari), cinghie, valvole… centinaia di parti da sincronizzare con precisione estrema. La riflessione mi è partita vedendo la nuova 500e Abarth. Le auto sportive sono da sempre celebrazione di precisione meccanica e ingegneristica, limare 2 decimi qua e là nel motore. Che si parli di mm. di materiale o di secondi di anticipo o ritardo, o l’utilizzo di materiali raffinati per spremere qualche Cv in più, sacrificando altri aspetti della guida“.

Le auto sportive a che servono? Basta premere più forte sull’acceleratore…

“Che senso ha ora un’auto sportiva quando ‘basta’ un rotore dentro ad un cilindro, che in ogni caso ha il 100% della coppia già da giri 0 e che neanche si vedrà, una volta aperto il cofano? Si restava a bocca aperta, fino a qualche anno fa, a sentire di Hypercar da 1.000 Cv che raggiungevano i 100 all’ora in meno di 3 secondi; oggi si arriva “tranquillamente” a 2.000 cavalli e si parla addirittura di 0-100 sotto i due secondi. Impressionante, sì, ma anche – come direbbero gli inglesi – ‘anticlimactic’ (la delusione che arriva inevitabile dopo un escalation di eccitazione). Mi sa che a noi appassionati di tecnica rimane solo l’aerodinamica! A volte mi diverto a bruciare al semaforo le 500 Abarth o altre auto tamarre (coincidentalmente, sempre di origine tedesca). Ma quando tutti avranno un mezzo in cui decidi sul momento se avere una guida sportiva, premendo semplicemente più forte sull’acceleratore, avrà ancora senso l’auto sportiva?“. Alessio Balsamo

Risposta. Aggiungiamo come spunto di discussione solo che una “normalissima” Tesla Model 3 Long Range accelera da 0 a 100 in 4,4″, con velocità di punta 233 km/h.