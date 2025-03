Le auto più green 2024? Tutte elettriche

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le auto più green tra tutte quelle esaminate nel 2024 da Green NCAP? Tutte elettriche: BYD Dolphin, Hyundai KONA, Jeep Avenger, Opel Corsa, Tesla M3.

Le auto più Green nel 2024? EV sempre più virtuose, anche nel produrre le batterie

Si fa un gran parlare sul fatto che, nell’intero ciclo di vita (dalla produzione allo smaltimento finale) le auto elettriche non sarebbero poi così virtuose. Ma c’è chi passa dalle chiacchiere ai test sul campo, prendendo modelli di tutto le motorizzazioni e verificando appunto qual è l’impatto dalla culla alla tomba. E, guarda caso, le elettriche ne escono alla grande, con votazioni altissime, non paragonabili a quelli delle auto termiche. Anche perché il lavoro di perfezionamento dei costruttori sull’impatto di questi modelli continua, come sottolinea la stessa Green NCAP: “Gli ultimi risultati riaffermano la tendenza secondo cui i veicoli elettrici puri sono in continuo miglioramento, con ogni aggiornamento dei dati LCA (Life Cycle Assessment), che riflette notevoli progressi. Il mix elettrico utilizzato per la ricarica è diventato progressivamente più green. A sua volta, ciò ha portato a una riduzione delle emissioni associate all’uso dei veicoli elettrici. Anche la produzione di batterie è diventata meno dispendiosa in termini di gas serra (GHG)“.

Elettriche cinesi meno sostenibili? Macché, guarda la pagella della BYD Dolphin…

Ma il miglioramento non riguarda solo la fase produttiva. Secondo Green NCAP anche “il consumo di energia dei veicoli elettrici è migliorato negli ultimi anni, contribuendo a un migliore punteggio LCA complessivo… Tuttavia, quando i veicoli diventano più grandi e più pesanti, aumentano la domanda di elettricità e l’impronta di carbonio totale. Riducendo i benefici dell’aumento dell’efficienza. I dati delle auto testate Green-NCAP indicano che dal 2020-2021 la capacità media della batteria è aumentata a circa 70 kWh nel 2024. Dimostrando la necessità di bilanciare l’efficienza energetica con la domanda dei consumatori di una maggiore autonomia“. Altro dato che balza agli occhi nel bilancio finale dei test 2024: i modelli cinesi non sono affatto meno virtuosi di quelli occidentali. E un’auto come la BYD Dolphin esce con una pagella che la pone nella parte altissima della classifica.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube