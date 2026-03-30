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Le auto Lynk & Co saranno vendute da Volvo in Europa. Entrambi i marchi fanno parte del gruppo cinese Geely Holding.

Le auto Lynk & Co nella rete (e assistenza) del marchio svedese

Non è facile creare da zero una rete commerciale. Ecco perché i costruttori cinesi stanno ampliando anche al settore vendite le sinergie già largamente in uso nella parte industriale. Geely ha deciso quindi che un marchio storico come Volvo Cars sarà responsabile delle attività commerciali e operative di Lynk & Co in Europa. Sostenendo ulteriormente i piani di crescita del marchio nella regione. Lynk & Co manterrà la sua totale indipendenza come marchio e continuerà a far parte integrante di Geely Auto Group senza alcuna modifica nella struttura azionaria. Secondo il colosso cinese, “la partnership genererà sinergie commerciali, facendo leva sulla rete di concessionari e sui punti di assistenza consolidati di Volvo Cars. Per offrire un supporto completo ai clienti Lynk & Co in Europa“.

Tutto pianificato sotto la grande mamma cinese Geely

Ovviamente l’accordo non riguarda solo la vendita, ma anche un altro aspetto fondamentale come l’assistenza. Da Göteborg, sede europea del gruppo Geely, si fa sapere che Lynk & Co continuerà a progettare, sviluppare e certificare il suo portafoglio prodotti a livello globale all’interno di Geely Auto Group. Ma grazie alle operazioni commerciali centralizzate di Volvo Cars e alla sua rete di concessionari, potrà raggiungere una maggiore scalabilità, supportando volumi più elevati. Il marchio svedese è sempre più il trampolino di lancio europeo per i prodotti di Geely. Dopo avere accompagnato i primi passi di Polestar, ora sostiene l’avanzata di Link & Co, marchio conosciuto finora soprattutto per i suoi modelli plug-in hybrid.