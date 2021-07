Le auto elettriche raccontate dagli altri/ Così è (se vi pare)

Leggendo random qualche articolo sulle auto elettriche uscito nel week end, ci è venuto in mente il Pirandello di “Così è (se vi pare)”.

I black out a Milano? “Colpa delle auto elettriche”

Da un articolo del sito on line MOW , per esempio, abbiamo appreso che i ripetuti black out a Milano sono da imputarsi non già agli oltre centomila condizionatori “a manetta” per via di temperature superiori ai 35 gradi (sono ormai in classe energetica A+++ ci informa MOW), bensì alle auto elettriche in ricarica. Il cui numero è vertiginosamente salito negli ultimi anni (questi i dati ufficiali, che MOW non riporta: dalle 842 immatricolate nel 2019 all’iperbolica cifra di 2.325 nel 2020). O addirittura ai vecicoli di mobilità leggera (monopattini elettrici, e-scooter ed e-bikes), che sono alcune decine di migliaia, ma consumano ciascuno meno di un asciugacapelli domestico. “E a Milano _ aggiunge l’articolo_ persino alcuni bus sono elettrici». Quanti siano ve lo diciamo noi: 124 quelli già in servizio, che diventeranno 167 a fine 2021, su un totale di oltre 2.300 fra Tram (1.366) e convogli della Metro (947), tutti elettrici e in circolazione da quasi cent’anni.

“E poi ci sono bus e monopattini elettrici…”

Quindi “ricercare nei condizionatori d’aria la causa dei black out milanesi, che hanno lasciato una buona fetta della città senza corrente, è indubbiamente una risposta facile ad un problema di più ampia portata” chiosa malinconicamente MOW contestando le giustificazioni del gestore milanese Unareti. Dati? Ovviamente nessuno.

Passi per MOW (Men on Whels), neonato magazine dedicato “agli uomini che vanno veloci“. Ma che Repubblica, nella sua sezione motori, titoli “La battaglia della CO2: così la Corolla batte la Tesla” non si può proprio tollerare.

“Corolla ibrida più pulita di Tesla Model 3”

I titoli, si sa, si prestano per definizione alle forzature. E in questo caso è evidente che la forzatura mira a far rialzare le penne agli irriducibili del motore termico, ultimamente un pò frustrati dall’inarrestabile declino della loro motorizzazione preferita e dall’avanzata delle auto elettriche.

Tuttavia il titolo è il male minore. Molto peggio è il contenuto dell’articolo che riprende, per di più travisandolo, un non meglio identificato “studio” pubblicato dal periodico AutoPlus sul confronto fra le emissioni di Tesla Model 3 e Toyota Corolla ibrida.

Già il confronto è improponibile: Corolla è un’auto ibrida di segmento C, da 122 a 153 cv (con l’ausilio del motore elettrico), mentre Tesla Model 3 è un’auto del segmento D da oltre 400 cv. Due mondi diversi, quindi.

I dati dicono il contrario, ma chi li ha visti?

E cosa dice lo studio? Dice che in fase di produzione la prima emette 5,5 milioni di grammi di CO2 e la seconda invece molti di più: 8,1. Quando però si mette in strada, Model 3 inizia la sua rincorsa ad handicap, la cui velocità dipende dal mix energetico con cui viene alimentata. Cioè da come, in ogni Paese, viene generata l’enegia elettrica utilizzata. Ebbene: in Norvegia, dove le rinnovabili coprono oltre il 50% della generazione elettrica, la rincorsa termina a 13.500 km: dopo appena un anno, mediamente. Negli Stati Uniti il sorpasso richiede meno di due anni, con una percorrenza di 21.725 km. Perfino in Cina o Polonia, dove l’elettricità si fa a carbone, Model 3 avrà emesso meno CO2 di una Corolla dopo 127.000 km.

Ci vorranno insomma quasi 10 anni, in base alle percorrenze medie annue correnti; ma vorremmo chiedere ai colleghi di Repubblica quante auto hanno mai visto rottamate prima che il contachilometri segni almeno 150-200 mila chilometri.

Si badi bene: tutti questi dati sono puntualmente riportati nell’articolo e porterebbero a una sola conclusione: pur in categorie diverse, e con prestazioni quasi doppie, Tesla Model 3 vince sulla Corolla in tutti i Paesi del mondo. Ma questo l’articolista non lo dice, e anzi lo nasconde dietro una cortina fumogena di perifrasi. Questa è l’informazione del Così è (se vi pare).

