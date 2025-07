Le auto costano troppo, tutte. È falso dire che il problema riguarda solo le elettriche. O calano i prezzi o se ne venderanno sempre meno, come dimostrano i dati di giugno: -17%.

Le auto costano troppo: ne rimane una sotto i 15 mila, nel 2019 erano 49

Nel 2019 c’erano 49 auto sul mercato europeo che costavano meno di 15.000 euro, oggi ne rimane una. Non lo diciamo noi, lo dice il capo per l’Europa di un colosso come Stellantis, Jean Philippe Imparato. È da questo dato che è partita la prima chiacchierata di una nuova serie di VIDEO sul nostro canale Youtube. A discuterne due giornalisti di lungo corso come Mauro Tedeschini e Luca Pagni, che inaugurano così una nuova serie di chiacchierate su temi molto popolari. Serie intitolata non a caso Bar Elettrico, per sottolineare il tono rilassato delle conversazioni, che nelle prossime settimane si apriranno a nuovi ospiti. Compresi voi lettori, che potete suggerire temi da trattare scrivendo a info@vaielettrico.it . Oltre che, ovviamente, commentare le chiacchierate che man mano vi proporremo.

I costruttori hanno cavalcato la moda dei Suv e ora…

L’allarme sui prezzi delle auto, ormai fuori portata per chi ha uno stipendio medio con cui mantenere una famiglia, era stato lanciato anche dal numero uno (in uscita) della Renault, Luca De Meo. Il fatto è che i costruttori hanno la loro parte di colpa: hanno cavalcato la moda dei Suv, perché molto più remunerativi delle citycar, tagliando proprio le utilitarie dalle loro gamme. E ora si accorgono che chi ha uno stipendio normale non guarda più all’auto nuova, ma all’usato. Come confermano i primi commenti al nostro VIDEO. “I prezzi attuali delle auto in generale stanno riscrivendo le regole dell’economia” scrive Giuseppe Corona. “Se non vendo un prodotto abbasso il prezzo, riducendo i margini e poi i costi, come vorrebbero le regole dell’economia politica. Invece oggi le case automobilistiche vogliono recuperare i margini e gli utili non avuti nel passato rifacendosi sul prezzo delle auto attuali e non è proprio la mossa migliore da attuare“. E Paola Bonacini: “Temo che l’auto resterà solo ai figli di papà col trattorino o auto sportiva e altri figli di papà con autista“.